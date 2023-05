FCSB- CFR Cluj. Meci decisiv pentru soarta campionatului

Dacă FCSB va reuși să câștige meciul împotriva celor de la CFR Cluj, se va apropia la un punct de cei de la Farul Constanța.

Există o șansă matematică ca echipa finanțată de Gigi Becali să câștige campionatul, dacă va reuși să îi învingă pe cei de la Rapid București, cu care va juca în etapa următoare, iar mai apoi, pe Farul Constanța, în ultima etapă de campionat.

Pentru a câștiga titlul, FCSB trebuie să câștige meciul cu cei de la CFR Cluj. Farul Constanța a reușit un rezultat de egalitate într-un meci în care a avut ca adversar pe Universitatea Craiova.

Becali, decis să ia campionatul

Finanțatorul celor de la FCSB a anunțat că meciul de duminică seara este foarte important. Din acest motiv, le-a transmis jucătorilor să facă tot posibilul. În plus, Becali a mai spus că dacă echipa lui nu va lua campionatul o va vinde.

”Vând clubul, dacă nu iau campionatul. Dacă iau campionatul, nu îmi convine să vând, pentru că vreau Liga Campionilor. Îmi pare bine că, dacă vreau să ies, am cheltuit 23 şi iau 25 de milioane. La mine, am comandat eu căruţa şi am adus eu caii. Am tras de hăţuri cum am vrut eu. Am avut performanţe. Am jucat semifinală de Cupa UEFA, am jucat în cupele europene. Prietenul meu Rotaru a băgat 20 de milioane şi nu a luat niciun campionat şi nu a jucat prin Europa prea mult. Eu spun că anul trecut am luat campionatul. Ne-au fost furate puncte atunci. Faptul că joci în fiecare an pentru titlu până în ultima etapă e mare lucru”, a comentat Gigi Becali.

Dănuț Lupu a anunțat pe cine susține

Fostul internațional român Dănuț Lupu crede că Farul Constanța și FCSB au cele mai mari șanse să ia campionatul.

Fostul dinamovist a spus pe cine susține, chiar dacă în trecut a declarat că nu a avut o relație prea bună cu Gheorghe Hagi.

„Eu de acum două luni și jumătate-trei luni, am spus că-mi doresc ca Farul sau FCSB să ia campionatul. Cu toate că nu sunt fan FCSB și n-am să fiu niciodată. Au jucători foarte mulți români și cred că sunt mult mai buni ca străinii aduși în România. Îmi doresc ca Farul sau FCSB să ia campionatul. Acum, într-adevăr, la cum au decurs meciurile, Farul rămâne favorită. Nu poți să spui că e o echipă favorită. Trebuie să ținem cont că Farul e pe primul loc și are prima șansă”, a declarat Dănuț Lupu, citat de GSP.