A început cel mai mare protest îndreptat împotriva lui Gigi Becali. Mesaje publice la meciurile din Liga I

Arbitrii din România l-au luat la țintă pe Gigi Becali, după declarațiile sexiste făcute finanțatorul de la FCSB. Astăzi, a început un protest inedit, odată cu partida dintre formațiile FC Voluntari și FC Botoșani (scor 2-0).

Centralul Andrei Moroiță și tușierii Bogdan Gheorghe și Alexandru Vodă au intrat pe teren cu tricouri pe care era scris mesajul ”Fără discriminare de gen”, conform digisport.ro.

Gigi Becali a ieșit la rampă cu noi declarații controversate, la finalul confruntării dintre FC Voluntari și CS Mioveni. Jocul a fost condus la centru de Iuliana Demetrescu, iar finanțatorul de la FCSB a răbufnit.

Declarațiile cu care Gigi Becali i-a enervat pe arbitri

”Am văzut meciul Voluntari – Mioveni! Arbitru a fost o femeie (n.r. Iuliana Demetrescu), cu sânii în vânt pe teren! Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia! Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”.

„Eu n-am jignit-o pe fata aia (n.r. Iulian Demetrescu). Eu mi-am zis părerea. E la mintea cocoșului. Pentru ce să dai arbitru femeie la bărbați?

Că n-am văzut asta nicăieri. Atunci, bine, mă, faceți fotbal mixt atunci. Ce am spus eu? Am spus în glumă, mai mult glumă. Cică am jignit-o. Nu am jignit-o. Du-te, tu, femeie la fotbal feminin și du-te, tu, bărbat, la fotbal masculin”, mai afirmase finanțatorul, pentru prosport.ro.

Protestul inițiat de arbitrii din Liga I va continua și la celelalte partide din play-off și play-out.

La data de 4 mai 2023, Comisia de Disciplină a FRF l-a sancționat pe Gigi Becali, patronul FCSB, cu avertisment și cu o amendă de 5.000 de lei pentru „Comportare jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului”. CCA făcuse memoriu în urma declarațiilor date de Becali după FCSB – Universitatea Craiova 1-1, când arbitrii au fost acuzați că fac mizerii FCSB-ului.