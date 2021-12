Gigi Becali manevră unică în istoria fotbalului românesc. A spart sume impresionate de bani „acasă” la Putin

Gigi Becali a oprit robinetul cu investiții la echipa FCSB. Gruparea „roș-albastră” a câștigat ultima dată, titlul intern, în sezonul 2014 – 2015, iar finanțatorul a asistat neputincios la succesele celor de la Astra Girugiu, FC Viitorul sau CFR Cluj. Nici în acest sezon echipa nu stă grozav poziționată în lupta pentru trofeu. După 21 de etape din Liga I, FCSB se află pe locul al 2-lea al clasamentului, cu 47 de puncte, cu 10 mai puțin decât marea rivală CFR Cluj.

Gigi Becali a cumpărat clopote pentru biserica de la cantonamentul din Berceni

În ciuda evoluției nesatisfăcătoare a multor fotbaliști, Gigi Becali nu vrea să mai investească în transferuri. În acest timp, latifundiarul din Pipera a achiziționat clopote pentru biserica pe care a construit-o lângă vaza de pregătire a echipei, din Berceni. Șeful proiectului „Cumpărarea și instalarea clopotelor” a fost Alexandru Tudor, fostul arbitru devenit omul de încredere al lui Gigi în club și partener în pelerinaje, după cum anunță „Gazeta Sporturilor”.

Finanțatorul nu a achiziționat bunurile în nume personal, ci ele au fost cumpărate chiar de clubul FCSB. 145.000 de euro a plătit Becali pentru 14 clopote. De asemenea, în cadrul acestei afaceri, s-au mai plătit 30.000 de euro și taxe vamale pentru importarea clopotelor, care au fost importate din Rusia.

„Nu mai dau eu banii lui Dumnezeu ca să se joace unii cu o minge”

Supărat din cauza rezultatelor înregistrate în acest campionat, Gigi Becali anunțase că nu va mai cumpăra niciun fotbalist. „Nu mai dau eu banii lui Dumnezeu ca să se joace unii cu o minge. Clubul mai are bani pentru încă două sezoane, că am încasat suma de la Parma pentru Man și va mai pleca acum și Florin Tănase.

Cât timp mai am fotbaliști de vândut, mergem mai departe. Când n-o să mai vând pe nimeni, n-o să dau de la mine niciun leu ca să completez bugetul. Cinci sute la sută, nu mai pun niciun ban!”, spunea Becali.