Gigi Becali, încrezător după ce FCSB a aflat că o să joace cu West Ham și Anderlecht în Conference League: „Nu mi-e teamă de nicio echipă”

FCSB s-a calificat în grupele Conference League, dar urmează să se dueleze cu două echipe importante în primăvara europeană. Vicecampioana României va evolua în grupa B, alături de West Ham, reprezentanta campionatului englez, formație cu un lot evaluat la aproape 400 de milioane de euro, Anderlecht și Silkeborg, liderul la zi în Danemarca.

Gigi Becali a precizat că nu îi este frică de alte echipe și că managerul general al FCSB-ului l-a anunțat înainte că și-ar dori să întâlnească West Ham și Anderlecht. Patronul FCSB consideră că va avea mai mulți bani după Conference League.

Ce spune Gigi Becali de echipa sa

„Mi-a spus MM că a zis înainte că și-ar dori Anderlecht și West Ham. Nu mi-e teamă de nicio echipă, merg că la teatru, mă uit la fotbal. Vor fi mai mulți bani, e o rețetă bună. Mai bine de atât, ce vrei? În ce situație am spus (n.r.- că se retrage din fotbal)? Eram amărât, aveam la ora aia 3 milioane minus banii lui Tănase, încă un milion de euro salariul lui Tănase, încă 6-7 milioane am acum în plus, deci e diferență de 10 milioane.

Discutăm altfel cu 10 milioane în buzunar. Nemanipulând banii, nu vă dați seama ce înseamnă un milion de euro. Voi vorbiți, dar când e vorba că trebuie să-i dai, hahahaha, e gravă treaba. Mi-a ajutat Dumnezeu. Problema e că Dumnezeu nu-ți dă banii să-i arunci la fotbal.

Tot timpul am avut bani, dar am fost cu capul pe umeri. Am luat măsuri, am făcut economii, am tăiat, am făcut, v-am spus că nu trebuie să-ți înghețe picioarele. În Champions League iei mai mult de 30 de milioane”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Liga Digisport.

Becali are încredere în echipa sa și este convins că va câștiga marele campionat. „Câștigăm campionatul 500%! Fac ca Borcea: Lăsați-ne să ne pregătim de Champions League! Glumesc, dar eu cred că vom câștiga campionatul. Nu vreau să mai vorbesc de alte echipe. Eu am foarte mare încredere în echipa asta.”, a declarat Gigi Becali.