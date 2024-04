Sport Gigi Becali vrea să-și ispășească păcatele: Am fost om nemernic la viața mea. Și încă mai sunt







Gigi Becali a declarat că este extrem de fericit pentru că FCSB a învins Farul Constanța și că va face o nouă biserică. Patronul FCSB e convins că, atunci când lucrarea va fi gata, echipa sa se va califica din nou în grupele Ligii Campionilor. El a declarat că a fost nemernic la viața lui, dar că Dumnezeu îl iubește.

Gigi Becali, după victoria FCSB

„(n.r. – Faceți cea mai frumoasă biserică, mereu trec pe lângă ea) Când ai văzut-o, mă? Ai văzut-o acum ultimele dăți? Ai trecut ieri? (n.r. – Trec non stop pe lângă ea, azi dimineața am trecut) Stai că mai am două cruci de pus.

Eu și plâng. Mă întreb cum de mi-a dat Dumnezeu mie să fac așa ceva? Om nemernic. Am fost om nemernic la viața mea. Și încă mai sunt. Nu vezi, cum mă întârtă cineva cum mă cert”, a declarat Becali.

Când va fi gata biserica lui Gigi Becali

Patronul FCSB a mai spus că va dura cel puțin doi ani de zile până când biserica va fi gata.El a declarat că va face cea mai frumoasă biserică din aur și că va avea nevoie de 4-5 preoți

„Mai ridic două cruci. Crucea de pe clopotniță și cealaltă. Sunt cinci acum, mai trebuie încă două.Turla pe care o vezi e ceva de n-a făcut nimeni. Turla aia, sus, unde e clopotnița mare, vor fi 12 apostoli și cu botezătorul în picioare trei metri în mozaic de aur venețian pe turle.N-a făcut nimeni. Și durează pictura, care e de fapt tot mozaic venețian, care e unul mai înalt. Durează mult aia. Mai mari am văzut, dar mai frumoasă nu prea. Mai mari am văzut, dar mai frumoasă n-am văzut eu în toată lumea. Sunt în Rusia mai mari, dar nu mai frumoasă ca asta.

Eu zic că în doi ani e gata, dar s-ar putea să dureze mai mult, doi ani și jumătate, trei. Înăuntru va fi totul cu aur, toți pereții cu aur. (n.r. – Câți preoți vor sluji slujbele?) Să vedem câți îmi dă Patriarhia. Eu vreau 4-5. E de ajuns un preot conform canoanelor și un om la strană”, a adăugat Becali pentru Fanatik.

FCSB a învins Farul Constanța

Echipa FCSB a învins, în deplasare, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.Fundaşul bucureştenilor Vlad Chiricheş a revenit pe teren după o absenţă de şapte luni. Ultimul său meci a fost jucat la 28 august 2023, în deplasare, la Arad, cu UTA. Prima repriză nu s-a remarcat prin ocazii mari ale vreuneia dintre cele două formaţii, ci prin schimbarea lui Radaslavescu, după nici o jumătate de oră de joc.

În repriza secundă, Ngezana s-a accidentat şi a fost aproape de autogol în minutul 57, cînd a deviat o centrare, iar Târnovanu a scos in extremis. Portarul oaspeţilor a mai avut o intervenţie bună în minutul 68, pentru ca două minute mai târziu să se desfăţoare o fază controversată. Octavian Popescu a căzut, arbitrul Marcel Bîrsan a oprit jocul când Florinel Coman trimiktea în plasă, dar arbitrul i-a acordat cartonaş galben lui Octavian Popescu, pentru simulare. Oaspeţii au înscris în minutul 81, când Florinel Coman a executat un corner şi Adrian Şut a deschis scorul.