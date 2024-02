FCSB joacă cu Farul Constanța în Superliga. Gol anulat pentru Farul. Bucureștenii conduc cu 1-0. Update

Update: Golul egalizator înscris de Farul Constanța a fost anulat după șapte minute, printr-o decizie VAR. După ce a revizuit situația, arbitrul a anunțat că golul pentru Farul este anulat din cauza unui offside.

FCSB dispută ultima partidă din etapa a XXIV-a a Superligii la fotbal. Partida se dispută pe Arena Națională, în prezența a aproximativ 12.000 de spectatori. Scorul este egal, 1 -1, în minutul 58.

În minutul 55, Baba Alhassan a deschis scorul pentru FCSB. Este primul gol al mijlocașul. Egalarea a venit rapid, prin Louis Munteanu, după doar trei minute.

Echipa lui Gigi Becali este lider detașat în Superliga României după primele 23 de etape. FCSB a ajuns la 50 de puncte, dar cele două contracandidate la titlu, CFR Cluj și Rapid, au câștigat în această etapă. În caz de succes al Farului, cele două urmăritoare se pot apropia de primul loc.

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru, Șut, Alhassan – Luis Phelipe, Băluță, Oct Popescu;

Farul: Buzbuchi – Dussaut, M. Popescu, Larie, Ganea – Vînă, Queiros, Deaconu – Rivaldinho, L. Munteanu, Budescu

Arbitru FCSB – Farul: Horațiu Feșnic (Cluj) / A1: Sebastian Gheorghe (Suceava) / A2: Daniel Mitruți (Craiova) / Arbitru VAR: Andrei Chivulete (București) / Arbitru AVAR: Adrian Vornicu (Iași) / R1: Iulian Dima (București) / Observator arbitri: Sorin Boca (Iași)

Meciul din această seară este important pentru ambele echipe. Dacă va câștiga, FCSB va rămâne la o distanța de 11 puncte față de urmăritoarele sale. De partea cealaltă, campioana FC Farul Constanța a ajuns pe locul cinci, după victoria Universității Craiova cu Sepsi OSK, scor 2-1.

În cazul în care Farul va câștiga, constănțenii se vor apropia la 11 puncte de FCSB. Ei pot intra, astfel, în calculele pentru titlu de campioană. În tur, echipa bucureșteană s-a impus la Constanța, scor 0-1.

FCSB vine după victorii, două remize şi două înfrângeri, pe teren propriu, în ediţia curentă. De partea cealaltă, dobrogenii sunt neînvinşi în precedentele trei deplasări din campionat. În acest interval Farul Constanța a bifat două succese (3-2 la Poli Iaşi, 2-1 la Universitatea Craiova) şi un egal (0-0 la UTA).

Cele două echipe, FCSB și Farul, s-au mai întâlnit în campionat de 35 de ori. De 23 de ori s-au impus roş-albaştrii bucureşteni, de opt ori au câştigat dobrogenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat despre meciul cu FCSB că întâlneşte un adversar foarte bun, în formă. Hagi a adăugat că şi echipa sa este în formă şi speră să câştige această partidă. Hagi a declarat, într-o conferinţă de presă, că a început anul cu meciuri grele pe care le-a câştigat.

„Am avut începutul de an cu meciuri foarte grele. Două le-am trecut foarte bine, am câştigat. Am arătat că suntem în formă, suntem pe un drum bun. Vine al treilea meci cu un adversar la fel de puternic, la fel de tehnic. Trebuie să participăm la ambele faze, trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun, trebuie să credem în ce facem şi să avem curaj”, a declarat Gică Hagi, înainte de meciul cu FCSB.