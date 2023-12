Gică Hagi, strigăt de disperare. De ce vrea să renunţe la Farul Constanţa

Gică Hagi a anunţat că aşa nu se mai poate. A ajuns la fundul sacului şi vrea schimbări majore în cadrul clubului. Toate aceste nemulţumiri le-a spus într-o conferință de presă, care a durat în jur de 50 de minute. Iar cel mai important anunţ a fost că vrea să vândă din acţiunile clubului.

Gică Hagi nu mai vrea să fie şi patron, și antrenor

Gică Hagi a spus că nu mai dorește să fie și patron, și antrenor. De asemenea, fostul mare fotbalist face un apel către toată Dobrogea

„Trebuie să reflectăm la ce vom face în viitor. Farul, dacă are pretenția să fie un club mare, trebuie să schimbe multe de anul viitor. Când faci sport, nu există noroc sau ghinion. Trebuie să fii cel mai bun, trebuie să muncești mult, să fii competitiv. Nu pot construi cu noroc sau ghinion. Pe mine mă interesează că de la anul Farul trebuie să se gândească foarte serios la ce vrea să devină. Toată Dobrogea trebuie să se gândească că dacă vrea o echipă mare, trebuie să se schimbe multe. Începând cu mine”, a spus Gică Hagi.

Nu mai vreau să fiu acționarul majoritar al acestui club

Gică Hagi, managerul tehnic al Farului, a mai spus că echipa trebuie să aibă un antrenor care e plătit, nu care e patron.

„Nu mai vreau să fiu acționar majoritar, ca patron și antrenor. Eu vreau să fac meseria de manager. Nu mai vreau să fiu acționarul majoritar al acestui club! Sub nicio formă! Nu am vrut să fac asta, dar am făcut ce trebuia acum doi ani și jumătate. Când toată România s-a dezbinat, noi ne-am unit. Dacă tot județul vrea să fie cel mai bun, trebuie să fie o schimbare totală. Dacă se vor face aceste lucruri, Farul va fi mare. Dacă nu, vom încerca să facem ce am făcut în sezonul trecut, dar asta se poate face doar sporadic. Sau niciodată.

Gică Hagi: Lucrurile nu mai pot merge așa

Lucrurile trebuie schimbate, nu se mai poate așa, a afirmat răspicat Hagi. Practic, el își dorește o reorganizare clubului la nivel de acționariat. Gică Hagi are 80 la sută din acţiuni, iar Marica și Rivaldo câte 10 la sută.

„Eu nu pot face mai mult decât am făcut. Așa simt. Singur nu pot face mai mult decât ce am făcut până acum. Farul trebuie să fie echipa tuturor, trebuie să aibă buget foarte mare. Farul trebuie să aibă un antrenor care e plătit, nu care e patron. Trebuie găsită o formulă. Drumul ăsta nu e unul care poate face bine. Ăsta e adevărul. Eu voi reflecta la anul. Lucrurile nu mai pot merge așa. Lucrurile trebuie să meargă într-o direcție de dezvoltare”, a declarat ieri Gică Hagi.

Nu pot să stau la infinit pe 500 de euro

Gică Hagi a mai declarat că nu mai poate sta pe un salariu de 500 de euro, din acest motiv vrea o schimbare totală de la anul.

„Trebuie să fie o schimbare totală din partea Constanței. Eu singur nu pot face mai mult decât ce am făcut. Farul trebuia să aducă în vară jucători valoroși, dar pentru acest lucru trebuia să existe buget. Nu poți fi mare fără buget, fără bani de transferuri, cu deficit an de an. Eu lucrez mereu pentru club, nu pentru mine.

Eu rămân cu 10 la sută, nu plec din club. Îmi place meseria asta de manager, o iubesc, dar nici nu pot să stau la infinit pe 500 de euro. Să muncesc cu 500 de euro de 10 ani, de 14 ani. Să aprob și deficitul de buget la începutul anului. După aceea trebuie să îi produc, că dacă nu îi produc trebuie să aduc bani de acasă”, a concluzionat fostul fotbalist.