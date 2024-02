Hagi vrea să plece de pe banca Farul. Ce l-a nemulțumit atât de tare

Gică Hagi, tehnicianul celor de la Farul Constanța, a făcut o scurtă analiză asupra activității sale de antrenor pe banca echipei din Ovidiu. Regele a subliniat că în cei 14 ani de activitate a făcut tot ce a fost omenesc posibil pentru ca elevii săi să performeze la cele mai înalte cote.

În plus, a adăugat Gică Hagi, salariul lui de 500 de euro nu a crescut deloc în toți anii cât a antrenat echipa. Gică Hagi își dorește un nou antrenor pentru Farul Constanța, iar prioritatea numărul 1 este să aducă noi investitori la echipă.

„Noi ne-am făcut datoria cu vârf şi îndesat la Constanţa. Mai mult de atât eu nu pot să fac. Nu o să stau toată ziua să muncesc, am muncit 14 ani, doar acum în ultimii doi ani am luat bonusuri, dar am muncit 14 ani pe gratis sau pe 500 de euro salariu.

Asta nu o să mai poată să se întâmple, nu o să mai fie, nu poate să meargă înainte aşa. Şi eu vreau să aduc pe altcineva şi eu vreau să fie altcineva în postul ăsta, că nu întotdeauna pot să dau randament, nu întotdeauna o să fiu eu perfect, că sunt şi eu om ca toţi oamenii, ca toţi ceilalţi”, a afirmat Gheorghe Hagi.