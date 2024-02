Ce pregătește Gică Hagi pe piața transferurilor. Un cunoscut fotbalist ar putea ajunge la Farul Constanța

Gică Hagi ar urma să facă o mișcare avantajoasă pentru Farul Constanța dacă FC Botoșani va retrograda din Superliga României.

Valeriu Iftime, îngrijorat de situația echipei sale

Valeriu Iftime se îngrijorează la gândul că FC Botoșani ar putea suferi pierderi semnificative în eventualitatea retrogradării din Superliga României. Echipa se află încă pe ultimul loc în clasament, iar tot mai mulți pasionați de fotbal din România consideră că acest lucru ar putea aduce retrogradarea în Liga 2 pentru echipa lui Valeriu Iftime.

Dacă această situație se va materializa, FC Botoșani risca să sufere pierderi financiare semnificative, deoarece ar putea pierde suma considerabilă pe care o valorifică prin transferurile jucătorilor precum Dican, Florescu sau Mailat, fotbaliști cu o cotă de piață foarte bună în prezent.

Gică Hagi l-ar vrea pe unul dintre jucătorii de la FC Botoșani

Informațiile ProSport dezvăluie că în eventualitatea retrogradării FC Botoșani, Farul Constanța are în vedere să profite la maxim de această situație. Conform surselor din anturajul campionilor, Farul Constanța își manifestă interesul pentru transferul lui Victor Dican începând din vara acestui an.

Gică Hagi este un susținător al fostului internațional U21, iar jucătorul de la FC Botoșani ar putea ajunge la echipa din Ovidiu în calitate de jucător liber de contract.

„Vă dați seama că nu îmi convine deloc situația. Mă gândesc cu groază la Liga 2, dar totuși nu vom ceda lupta. De ce mă gândesc cu groază la Liga 2? Nu e ușor să ai in echipă fotbaliști precum Florescu, Mailat si Dican și să riști apoi să nu te alegi cu nimic de pe urma lor dacă noi vom pica in Liga 2.

Nu am discutat nimic cu cineva de la Farul. Zvonuri de pe la unul sau altul, că pe Dican îl cam vor cei de la Farul am auzit și eu. Dar pe mine nu m-a căutat nimeni. Oricum, voi încerca să obținem și noi ca și club ceva de pe urma lui Dican și Florescu, dar e clar că ei nu vor mai rămâne la Botoșani daca noi vom pica în Liga 2. E cazul și lui Mailat, iar cu el chiar că am avut un ghinion teribil”, a spus Valeriu Iftime pentru sursa menționată.

Ce va face Valeriu Iftime în cazul unei retrogradări

„Mă gândesc cu groază la Liga 2, iar în cazul în care vom retrograda eu unul voi pleca de la FC Botoșani!”, a mai spus acesta pentru ProSport.

Voi încerca pe cât pot eu de mult să obținem ceva pe jucătorii ăștia cu cotă mai mare, dar prea multe nu voi avea de făcut dacă vom pica în Liga 2. Însă, până atunci voi căuta unele variante.

A, un lucru este foarte clar pentru mine. Dacă noi vom pica în Liga 2, atunci eu voi pleca de la FC Botoșani. Și să nu credeți că îmi voi lua jucăriile și voi pleca cu ele acasă. Voi pleca de la Botoșani direct cu mâinile în buzunare. Nu voi pleca cu nimic de la acest club. Eu sunt principalul vinovat de situația în care am ajuns. Iar dacă vom retrograda, tot eu o să fiu principalul vinovat deoarece am făcut câteva greșeli foarte mari”, a mai spus Iftime.