Gică Hagi, mesaj special pentru Radu Drăgușin. Impresarul Florin Manea a rămas fără cuvinte

Gică Hagi i-a felicitat peRadu Drăgușin și pe impresarul său, Florin Manea, pentru transferul pe care l-au reușit la echipa engleză Tottenham. Impresarul Florin Manea a dezvăluit mesajul pe care l-a primit de la Rege și emoțiile care l-au încercat.

Antrenorul clubului de fotbal Farul Constanța a avut doar cuvinte frumoase pentru Radu Drăgușin și impresarul său. Cei doi au reușit cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc de până în prezent. După această mișcare, impresarul a primit numeroase mesaje de felicitare, din partea multor oameni de fotbal. Cel mai emoționant a fost, însă, mesajul primit de la Gică Hagi.

„Am vorbit cu el la telefon: «Domne, transmite-i lui Radu… ați făcut istorie. Felicitări și ție și lui Radu. Ați ridicat România la un nivel unde trebuie să fim și să vă duceți acolo cu curaj. Să fii mândru că ești român». Și Radu are chestiile astea de mândrie și curaj. Nu se lasă la nimeni. Mi-a zis: «Du-mă să mă bat cu cei mai buni din lume, nu contează. Nu mi-e frică». Are o liniște… E incredibil. Incredibil. De-aia o să ajungă la un nivel așa de sus încât nu o să ne vină să credem”, a povestit Florin Manea conform Fanatik.

Impresarul a mai povestit că Hagi le-a ținut un adevărat discurs motivațional, emoționant. Impresarul a povestit că atât el cât și tânărul fotbalist au rămas fără cuvinte când fostul mare internațional le-a spus că tinerii fotbaliști sunt idolii săi.

În acest context, Florin Manea a explicat de ce Radu Drăgușin, felicitat de Gică Hagi, apare extrem de rar cu declarații. Potrivit impresarului, jucătorul de fotbal este foarte concentrat pe ceea ce face. Drept urmare, încearcă să se țină departe de ceea ce l-ar face să-și piardă concentrarea.

„Radu pentru că nu vorbește, pentru că el e concentrat pe ceea ce are de făcut, nu neapărat că nu vrea să vorbească în presă: «Băi, Florine, lasă-mă, nu vreau să știu. Am trei antrenamente, fac 3 ore pe zi de sală. Trebuie să fiu atent ce mănânc, vorbește tu că și-așa îți place». Vorbesc, dar totul nu e despre mine. E despre el. El e cel care a făcut. Eu sunt o parte mică acolo, că am mers pe lângă el, Jerry Maguire”, a mai spus Florin Manea.