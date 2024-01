Radu Drăgușin se poate impune la Tottenham. Ilie Dumitrescu pariază pe fundașul român

Radu Drăgușin urmează să semneze cu Tottenham, după ce a ajuns la o înțelegere cu echipa din Premier League. Astfel, după mai multe zile de negocieri și de zvonuri, fundașul român a luat o decizie finală.

Radu Drăguşin a bătut palma cu Tottenham, după mai multe zile de zvonuri și posibile echipe. Clubul din Londra va plăti cu tot cu bonusuri 30 de milioane de euro pentru fundașul naționalei. Tottenham îl va împrumuta la Genoa pe fundașul Djed Spence, londonezii urmând să îi acopere salariul.

Tottenham și Bayern Munchen s-au întrecut în oferte pentru internaționalul român.

Cu toate acestea, jucătorul lui Genoa a acceptat oferta clubului din Premier League.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a oferit constant informații despre negocierile și transferul lui Radu Drăgușin. Acesta a confirmat că jucătorul de 21 de ani a ales-o pe Tottenham.

Potrivit detaliilor oferite de Fabrizio Romano, Genoa și Tottenham s-au înțeles asupra termenilor transferului. Radu Drăgușin urmează să semneze oficial contractul.

Radu Drăgușin devine cel mai scump fotbalist român din istorie. Precedentul record era deținut de Adrian Mutu. „Briliantul” a fost cedat de Parma la Chelsea, în 2003, pentru 19 milioane de euro.

Fundașul va deveni al patrulea român din istoria lui Tottenham, după Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și Vlad Chiricheș.

🚨🔴 FC Bayern have sent important salary bid to Radu Dragusin tonight — also club’s project has been presented to the Romanian centre back.

Bayern director, pushing as they want to hijack the deal.

Dragusin will make final decision today as Spurs bid remain valid on the table. pic.twitter.com/lsV8RfxFl5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024