Horațiu Moldovan a semnat cu Atletico. Românul, prezentat oficial la Madrid

„Bine ai venit, Horațiu Moldovan! Portarul de 26 de ani semnează pentru restul sezonului și încă trei ani. Horațiu Moldovan (20 ianuarie 1998, Cluj Napoca, România) este noul jucător al lui Atletico Madrid după ce clubul a ajuns la un acord cu Rapid pentru transferul portarului la clubul nostru. La 26 de ani, portarul a bifat 22 de meciuri oficial în acest sezon pentru clubul român, ținând poarta închisă în 10 ocazii. Format la juniorii de la CFR Cluj, Moldovan a crescut în timp, bifând minute la FC Hermannstadt și Energeticianul”, se arată în prezentare.

🔴⚪️🇷🇴 Official: Atlético Madrid have completed the signing of Romanian GK Horațiu Moldovan for three and a half seasons.

Ivo Grbić will leave and join Sheffield Utd.

↪️ Next ones for Atlético: Moise Kean, Arthur Vermeeren. pic.twitter.com/MN49IpkB8t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024