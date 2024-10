Sport Gigi Becali, criticat dur de Mihai Găinușă: Are background de pușcărie și știe doar de 200 de cuvinte







Mihai Găinușă, unul dintre cei mai cunoscuți "jucători" de pe piața media de acum două decenii, spune că, în ultimii ani, "s-a produs o reducere a coeficientului de inteligență" a românilor. "Cârcotașul" dă de pământ cu Gigi Becali, despre care afirmă că nu are ce căuta în prim-planul unei societăți normale.

"Cârcotașul" ține cu CSA Steaua

Mihai Găinușă a ajuns la 59 de ani, dar rămâne la fel de acid și ironic ca pe vremea când făcea furori, alături de Ștefan Hiudu, cu emisiunea "Cronica Cârcotașilor". Jurnalistul se consideră stelist convins, dar nu pune preț pe echipa finanțată de Gigi Becali, ci pe CSA Steaua.

În opinia lui, preluarea Stelei a fost una dintre șmecheriile "pe care le fac așa-zișii oameni de afaceri cinstiți". "Dintr-ăștia care cumpără cu 50 de eurocenți un metru de pământ și îl vând apoi cu 1.000 de euro, care nu adaugă niciun fel de plus-valoare acolo", a adăugat el.

"Cârcotașul" a pus tunurile pe Gigi Becali, care s-ar fi plimbat nestingherit pe piața media pe fondul "reducerii coeficientului de inteligență al acestui popor".

De la Cărturescu, la Gigi Becali

"Dacă întreb pe cineva de câte ori a fost Cărtărescu nominalizat la Nobel sau să întreb niște repere adevărate ale României, știe cineva? Noi, în aceste decenii, am reușit să scoatem în evidență doar personaje pitorești care îți furnizează audiență", a declarat el pentru gsp, țintind direct către Gigi Becali.

"Gândiți-vă că e un sfert de secol de Gigi Becali, în care omul ăsta, deși am auzit că face și lucruri bune, că ajută oameni cu spitalizări și bani", spune Mihai Găinușă.

Are 200 de cuvinte în vocabular

"Dar, pe de altă parte, este un anti-etalon. Un anti-etalon într-o societate normală, într-o societate care pune preț pe valori, Gigi Becali nu are ce căuta", a răbufnit el.

Mihai Găinușă consideră că banii pe care-i are latifundiarul din Pipera nu pot compensa vocabularul sărac pe care-l posedă. Jurnalistul nu-i poate da credit, "cu toți banii lui și cu tot limbajul ăla de 200 de cuvinte pe care îl are, cu aceleași chestii pe care le face și cu faptul că are background de pușcărie".

Iar faptul că lumea îl aplaudă este, în opinia lui Mihai Găinușă, un simtpom al scăderii coeficientului de inteligență al românilor.