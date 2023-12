Gigi Becali face bilanțul la final de an. Câți bani a pierdut latifundiarul din Pipera

Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, a mărturisit că a ieșit pe minus cu FCSB. Omul de afaceri a făcut bilanțul la final de an. Astfel, a constat că a investit în acest an 15 milioane de euro. În condițiile în care care în cursul acestui an Becali a anunțat că se va retrage din fotbal.

Gigi Becali face bilanț la sfârșit de an

„Am ajuns la aproape 15. De la 3-4, știi că am zis atuncea că scosesem banii și aveam vreo 2-3 milioane. Am zis că dacă ajung la 6-7 milioane mă retrag. Normal, acuma dacă mă țineam de cuvânt mă retrăgeam, dar deja am 15 milioane împrumutați”, a declarat Becali.

Finanțatorul FCSB-ului arată cu degetul și spre formația din Ovidiu. Becali l-a dat exemplu chiar pe nașul lui, Gheorghe Hagi, care, la rândul lui a declarat că numai poate băga bani la Farul Constanța.

„Păi ce crezi? Joci la fotbal? Nu ai văzut Gică ce a zis? Domne, nu mai pot! Am făcut ce-am putut. Și ăla e Hagi, știe să scoată din fotbal, face fotbaliști, drege”, a adăugat Becali.

A ieșit pe minus cu FCSB

Finanțatorul FCSB-ului opinează că sumele investite în echipă îi oferă dreptul să ia decizii peste tehnicianul echipei. „Și dup-aia vine unul și zice că de ce face Becali schimbarea, echipa. Sunt 15 milioane și cu 10 dinainte, deci vreo 25 de milioane de euro.

N-am renunțat atunci la 9,3 milioane? Deci 25. Dar nu e minus, că dacă eu vreau s-o vând iau 50 pe ea”, a completat Becali. Patronul roș-albaștrilor opinează că în aceste condiții îi este aproape imposibil să nu intervină peste antrenor.

„Și atunci nu sunt minus. Sunt minus doar ca societate. E greu să ții fotbalul. ‘Domne, că de ce face echipa?’. Dar cine vrei să o facă? Pintilii? Sau Horia Ivanovici echipa mea? Ești nebun?! Păi am dat două milioane acuma, mă”, potrivit Fanatik.

Gigi Becali: „Antrenorul perfect nu există”

În ceea ce privește antrenorul perfect, patronul FCSB este de părere că nu există un manager care să atingă perfecțiunea. „La fotbal nu există niciun om pe tot globul pământesc care să știe tot.

N-are cum să se priceapă pentru că intervine factorul uman. Adică sunt 11 pe teren. Și din ăștia, dacă unul nu funcționează e belea. Nu știe nimeni la fotbal cum trebuie să fie. Să zici: Bă, ăsta știe maxim”, a conchis Gigi Becali.