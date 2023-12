FCSB s-a distrat cu Hermannstadt și a câștigat la scor de neprezentare. „Roș-albaștrii”, lideri fără emoții

FCSB a învins-o fără probleme pe FC Hermannstadt, cu scorul de 3-0 (2-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Omul meciului a fost Darius Olaru, care a marcat două goluri (22, 45), primul cu un şut din voleu, iar al doilea cu un şut din marginea careului. Florinel Coman (57) a închis tabela după mai puţin de o oră de joc.

„Roș-albaștrii” şi-au consolidat poziţia de lider după acest succes, cu un total de 33 de puncte. Pe poziția a 2-a se află CFR Cluj, cu 33 de puncte (un meci mai puțin disputat). Iar ultima treaptă a podiumului este ocupată de Universitatea Craiova, tot 33 de puncte. Sibienii au obţinut un singur punct în ultimele două deplasări.

Gazdele veneau după două eşecuri în ultimele sale trei meciuri de acasă.

În tur, scorul a fost egal, 2-2.

FC FCSB – AFC Hermannstadt 3-0 (2-0), Arena Naţională – Bucureşti

Au marcat: Darius Olaru (22, 45), Florinel Coman (57).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) – CCA, Dan Potocianu (Bucureşti) – LPF.

sursa: Agerpres

Marius Măldărășanu, supărat după un eșec categoric

La final, Marius Măldărășanu, antrenorul oaspeților, a fost extrem de dezamăgit de prestația echipai sale. Despre care a spus că n-a existat pe „Arena Națională”.

„Este cel mai slab joc al nostru de după promovare, nu îmi explic. Prima repriză a fost execrabilă. Au fost mai buni decât noi la toate capitolele. Nu aveam cum să scoatem ceva din acest joc. Am arătat ca o echipă mică ce se bate la locurile de baraj şi nicidecum la playoff.

Nu vreau să dau cu piciorul la munca de până acum. Sperăm să spălăm ruşinea cu Sepsi. Dacă am fi marcat primii, poate era altceva. Repet, au fost peste noi. E o echipă care se va bate la titlu (n.r. FCSB). Am arătat rău, nu am avut atitudine. Dacă aveam posibilitatea, la pauză aș fi schimbat 11 jucători”. A afirmat Măldărășanu la Digi Sport