Pandemia provocată de coronavirus nu pare să îl fi afectat pe Gigi Becali, patronul FCSB. Astfel, în plină criză, Becali a reușit să dea o lovitură care îl menține în topul celor mai bogați români. Cu toate că echipa sa nu a reușit să ajungă în competițiilor europene, averea lui Gigi Becali nu a avut de suferit în timpul pandemiei.

Potrivit Top 300 Capital, latifundiarul din Pipera a reușit să își mențină averea intactă, suma ridicându-se la o valoare de 350-450 de milioane de euro.

Gigi Becali a dispărut din viața publică

Gigi Becali a dispărut brusc din viața publică și nu a mai vrut să vorbească despre FCSB, echipa pe care o finanțează și care l-a dezamăgit profund în ultimii ani.

Latifundiarul din Pipera nu a oferit prea multe explicații înainte de-a refuza să mai răspundă la telefoanele primite din partea jurnaliștilor.

„La mine, o zi fără biserică și fără liturghie nu mai poate fi. De ce crezi că eu nu mai vreau să apar în public? Pentru că dacă o să ies o să fac grăire de rău și cad în slavă deșartă, trufie, mândrie. Eu, dacă mă apucam să țin post de mâncare și mă apucam totodată să vorbesc vrute și nevrute, degeaba țineam eu post și mergeam la biserică. Eu mă otrăveam tot”, a afirmat Gigi Becali. Finanțatorul a continuat:

„Se spune că omul are depresie. E bolnav, are depresie. Dar, de fapt, nu are depresie. Nu e o boală psihică, ci este lucrarea dracilor care îți bagă și îți aduc toate mizeriile în cap pentru păcatele pe care le-ai făcut.

Acum nu se poate decât numai cu Hristos, Spovedanie, Împărtășanie, rugăciune. Acum sunt vremuri grele și cade lumea. Dar cad și mă ridic. Pentru că Dumnezeu iartă greșelile noastre de 70 de ori câte 7, adică infinit”, a mai declarat Becali.