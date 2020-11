Gigi Becali a dispărut de câteva luni din spațiul public și a refuzat să mai vorbească despre FCSB. Fapt total neobișnuit pentru latifundiarul din Pipera, a cărui poftă pentru analiză înainte și după meciuri era bine cunoscută. Ca o coincidență, sau nu, tăcerea lui Gigi Becali a fost benefică pentru formația pregătită de Toni Petrea. Cei de la FCSB au ajuns lideri în Liga I, după disputarea a 10 etape, cu 24 de puncte, la egalitate cu CS „U” Craiova.

Ce obicei are Gigi Becali. „Are ceva la mână, pe care o sărută mereu”

Ioan Becali, vărul lui Gigi Becali, a explicat că finanțatorul s-a enervat pentru că a fost criticat din toate părțile în ultima vreme. „A ieșit din scenă pentru că era hulit! El are și iubirea asta a lui pentru religie, nu poate să trăiască fără rugăciuni și slujbe. Are ceva la mână, pe care o sărută mereu. Dar el e în contact cu tot ce se petrece la Steaua, controlează tot, de la baza din Berceni, la orice. Nimic nu mișcă!”, a afirmat Becali la Telekom Sport.

Gigi Becali decide totul la FCSB. Din umbră

El a mai precizat că vărul său taie și spânzură în continuare la FCSB și toate deciziile importante din viața echipei sunt luate de el. „De schimbări nu știu, dar la Gigi e clar. Cine vine știe ce are de făcut. Indiferent cine e, MM Stoica sau antrenorul. El e șef, îi plătește și are pretenții. Acum le-a mărit contractul lui Tănase, Man, Coman. Câștigă 18-20.000 de euro. Nu e bine pentru România?!”

În luna septembrie, fostul impresar explica de ce s-a retras Gigi Becali din viața publică. „E pandemia asta… A botezat nepoata, avem 15 metri unul de altul, suntem gard în gard, dar la botez a invitat doar părinții și cuscrii. Nici verii primari, nici nepoții, nimic. Doar mama, părinții, băiatul. Totul din cauza acestei pandemii. Nici la naștere nu am mers, nu am văzut copilul încă. Am zis să nu ne vizităm. Alerg în curte, aud cine e la el, dincolo de gard, dar nu intru”, afirma Giovanni la Pro TV.