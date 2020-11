Gigi Becali a reușit să îi impresioneze pe toți în Pipera, iar povestea a fost relatată mai ceva ca în bancul zilei. „Eu am avut niște frisoane câteva zile, apoi m-a ajutat vărul meu (n.r. Gigi Becali) cu niște medicamente. Mi-a dat niște vitamine bune, am făcut și niște perfuzii. Cardiologul mi-a permis tot ce mi-a dat.

Am făcut primul test, pozitiv, al doilea tot pozitiv, la două săptămâni distanță. Al treilea a fost negativ. Eu încă port masca, respect măsurile. Mi-am luat sânge şi am 90 la anticorpi, e foarte bine. Media e de 40-50, la mine e bine. Nu am trăit cu teamă”, a declarat Ioan Becali la TV Telekom Sport.

Gigi Becali a fost singurul care nu s-a infectat

„Ne-am infectat la bar, acolo unde ne strângem noi, verii, între noi. Am luat toți, pe rând. Și Victor și câțiva nepoți, câțiva veri au avut. Doar Gigi nu a luat virusul. Și el a umblat fără mască peste tot”, a spus Ioan Becali.

În urmă cu câteva săptămâni, Ioan Becali se declara îngrijorat de răspândirea comunitară a coronavirusului și povestea că vărul său, Gigi Becali, a ales să stea deoparte tocmai de teama bolii.

„Astea-s urmările pandemiei. Sper că nu va mai continua mult. Aud că va ține până la sfârșitul verii viitoare. Stăm cu măști, trăim cu asta. E cea mai periculoasă răceală. Să-i zicem gripă. E foarte periculoasă”, declara Ioan Becali.

Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, luptă din greu cu coronavirusul

În urmă cu două luni, mama patronului FCSB a fost infectată cu coronavirus. Informaţia a fost confirmată de Gigi Becali. El a declarat că în urma îmbolnăvirii mamei sale, s-a testat de cinci ori pentru COVID-19 şi de fiecare dată rezultatul testului a fost negativ.

„Vreau sa aduc niște medicamente, pentru ca virusul asta este un fleac. Am avut zeci de persoane pe care le-am vindecat. Ce medicamente iei de la farmacie? Să ne spună ministrul Sănătăţii: dacă ai simptome te duci să iei medicamentele aste. Eu vreau să aduc medicamente din India, Favipiravirul, sau din Arbidolul din Rusia.

Eu cumpăr medicamentele, le pun în farmaciile din România fără adaos, ca să putem salva oamenii. Ei ştiu doar de paracetamol. Băi, nu trece cu paracetamol. Mama mea nu are nimic, e vindecata, are 90 de ani. Majoritatea oamenilor de lângă mine au avut virusul, le-am dat medicamente”, a delcarat Gigi Becali.