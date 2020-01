În timp ce faceți cumpărături la supermarket nu aveți cum să ratați o întreagă ofertă de alternative „vegane”, sub formă de fripturi, tocături, năuturi și chiar brânzeturi, care amintesc, cel puțin prin aspect, de produse de origine animală dar fără a avea nici cel mai mic ingredient din zona respectivă.

Aceeași tendință se regăsește și în industria auto care nu mai știe cum să se dea peste cap pentru a oferi o altă opțiune decât pielea naturală, ca material de calitate pentru tapițerie.

Noul El Dorado: înlocuitorii

Invocând motive precum protecția animalelor, sănătatea sau mediul, veganismul a luat suficient avânt în întreaga lume pentru a deveni o mană financiară pe care industriașii din toate domeniile, inclusiv constructorii auto, nu mai au cum să o ignore.

Pielea a fost folosită încă de la începuturile automobilului ca material de lux pentru interioarele auto și rămâne foarte populară în prezent. Cu toate acestea, în ultimii ani, brandurile premium s-au activat pentru a oferi alternative, iar unele au eliminat-o pur și simplu, scrie Caradisiac.

Nu este, totuși o noutate. În afara generațiilor tinere, toată lumea își amintește de omniprezentul skay, un material plastic ce imita pielea și care era prezent în mai toate interioarele auto, la sfârșitul secolului trecut.

Asaltul sintetic: Softex, Artico, Mycro Prestige

Cum skay-ul nu mai corespunde calitativ standardelor actuale, Mercedes propune pentru scaune un material sintetic denumit „Artico”, începând cu 2003. Toyota îl oferă pe al său, denumit „Softex” în timp ce, mai pompos, Ferrari a ales „Mycro Prestige”.

Alte mărci însă au ales să nu meargă pe drumul pieii artificiale, cum este Land Rover, spre exemplu. Modelele Evoque și Velar sunt propuse cu o tapițerie realizată dintr-un amestec de poliester și lână (deci non-vegan), sau dintr-o țesătură realizată din fibre de eucalipt.

„Clienții premium iubesc mereu luxul dar au tendința de a-și reduce consumerismul”, a declarat recent Amy Fascella, responsabil cu materialele și culorile în cadrul constructorului auto britanic.

Tesla, corectă politic cu vacile

De partea sa, producătorul de vehicule electrice Tesla, aflat pe val, a suprimat în totalitate pielea de origine animală în mașinile sale. Nu că ar fi scăzut, în consecință, prețurile. Dar, în mare parte, decizia a fost luată sub presiunea PETA, asociația pentru drepturile animalelor.

Aceeași decizie radicală a fost luată de Polestar, divizia de performanță a producătorului Volvo, care utilizează un material din PVC realizat fără solvenți și denumit, la fel de pompos, Weavetech.

Pentru Thomas Ingenlath, patronul mărcii, aceasta demonstrează că „protecția mediului înconjurător” merge mână-n mână cu motorizarea electrică (Volvo va renunța treptat la motoarele clasice) , având ca obiectiv „promovarea și accelerarea tranziției industriei auto către habitacluri fără piele naturală”.

O tranziție care deja s-a instalat în noile mașini electrice. Spre exemplu, Volskwagen ID 3 și Ford Mustang Mach-E nu vor utiliza nici un material de origine animală.

Poliuretan, coji de mere, borhot, haine vechi

Însă veganismul prezintă o provocare tehnică pentru constructorii auto, care trebuie să găsească materiale nu numai cu un aspect premium dar care să și reziste unei utilizări frecvente.

Volvo afirmă că, pentru a-și testa materialul Weavetech, cei de la Polestar l-au scufundat în apă clocotită timp de patru săptămâni.

Noi procese de producție au creat și noi alternative care se regăsesc deseori pe concept-cars. Astfel, Volkswagen ID Roomzz folosește o „piele” realizată dintr-un amestec de poliuretan cu coajă de mere, provenită din producția de sucuri.

Iar Bentley, pentru conceptul EXP 100 GT, folosește un material realizat pe bază de coji de struguri recuperate din industria viticolă.

O „revoluție culturală” pentru cei de la Bentley, afirmă observatorii, în condițiile în care, în urmă cu câțiva ani, Bentley anunța cu mândrie că este nevoie de pielea a 18 vaci pentru a acoperi habitaclul modelului Mulsanne.

Însă producătorii auto merg și pe calea reciclării, precum Mercedes-Benz cu futuristul concept Vision AVTR, al cărui interior este realizat din microfibră Dinamica. O textură făcută pe bază de materiale reciclate: haine vechi și sticle de plastic, folosită deja de Volvo și Renault pe modele aflate în producție.

Idioți utili?

În legătură cu veganismul, politologul și istoricul în alimentație Paul Aries declara, pentru Le Figaro: „veganismul este calul troian al biotehnologiilor alimentare”.

„O societate are întotdeauna nevoie de mari utopii: cele din secolul XX s-au încheiat în tragedii(…) Veganismul preia alte ideologii mortale, cum a fost stalinismul, care promitea că aduce de mâine egalitatea pe pământ. (…) Aceste fantasme vegane sunt cu atât mai în fază cu modernitatea noastră, cu cât am pierdut în mare parte orice contact cu natura, motiv pentru care gândirea vegană este în primul rând o gândire urbană și că acestea coincid cu strategiile alimentare ale marilor corporații (…) Veganii sunt idioții utili ai cărnii false, brânzeturilor false, laptelui fals, etc, care vor domina rafturile. Dacă ideologia vegană nu ar fi existat, sectorul industriei agro-alimentare trebuia să-l inventeze”.

Deocamdată, pe altarul corectitudinii vegano-politice, industria auto sacrifică deja motorul diesel și trece pe tot felul de înlocuitori. Dacă tendința continuă, când va ajunge Greta Thunberg la jumătatea vieții, vor fi îngropate și motoarele pe benzină. Și va începe lupta pentru aer curat pe munți de baterii electrice.

