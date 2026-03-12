Gică Popescu, despre reacția lui Gică Hagi când l-a văzut în formă maximă: Nu ai fost niciodată așa!

Fostul căpitan al echipei naționale, Gică Popescu, a povestit un episod din perioada în care evolua la Galatasaray și era antrenat de Mircea Lucescu. „Niciodată în cariera mea nu m-am simțit fizic atât de bine ca atunci când am fost antrenat de Mircea Lucescu”, a spus fostul fundaș pentru DigiSport. La acea vreme se afla aproape de finalul carierei, însă pregătirea făcută sub comanda tehnicianului român l-a adus într-o formă fizică excepțională.

Gică Popescu a explicat că, deși a fost mereu un jucător puternic din punct de vedere fizic, perioada petrecută la Galatasaray cu Mircea Lucescu pe bancă a reprezentat momentul în care s-a simțit cel mai bine pregătit din întreaga carieră.

Fostul internațional spune că avea 33 de ani în acel moment, însă antrenamentele și modul de pregătire implementat de Lucescu au avut un impact major asupra evoluțiilor sale.

„Ca profil de jucător, eu am fost cu fizic puternic, dar niciodată în cariera mea nu m-am simțit fizic atât de bine ca atunci când am fost antrenat de Mircea Lucescu. Și aveam 33 de ani atunci.

Îmi aduc aminte că la un antrenament a venit Gică Hagi și mi-a zis: 'Dar ce faci, te droghezi? Ești incredibil, nu ai fost niciodată așa!'. Zburam, nu atingeam terenul. Lucra senzațional Lucescu. Și încă un lucru pe care îl făcea și cred că-l face și acum la fel de bine.”

Popescu a mai spus că unul dintre lucrurile care l-au impresionat la Mircea Lucescu a fost modul în care pregătea fiecare partidă, indiferent de adversar. Antrenorul analiza în detaliu jocul echipei adverse și organiza ședințe tehnice amănunțite, lucru care îi surprindea uneori pe jucători.

„Indiferent cu cine jucam, indiferent de nivelul adversarului, pregătea meciul de parcă jucam mereu cu Fener. Și noi ziceam: 'Nea Mircea, jucăm cu ultima clasată!'.

Ședință jumătate de oră. Cu video, cu tot… Iar colegii noștri turci care nu făcuseră cu Fatih Terim așa ceva – înnebuneau. Nu lăsa niciun element care să nu fie pus la punct”, a povestit Gică Popescu, la Interviurile Digi Sport.

La aproape 30 de ani de la acea perioadă, Mircea Lucescu este în continuare activ în fotbal și pregătește un meci important pentru echipa națională a României. Pe 26 martie, România va juca la Istanbul împotriva Turciei în semifinalele play-off-urilor pentru calificarea la Cupa Mondială. Echipa care va câștiga partida va disputa apoi finala cu Slovacia sau Kosovo pentru un loc la turneul final.

Gică Popescu a anunțat că va merge la Istanbul pentru a susține echipa națională la partida cu Turcia, care se va disputa pe stadionul lui Beșiktaș.

În schimb, Gică Hagi a transmis că nu va fi prezent la acest meci. În spațiul public se discută că „Regele” ar putea deveni selecționerul echipei naționale după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu.