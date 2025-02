Sport Gică Hagi la 60 de ani. Legenda fotbalului românesc are o mare dilemă







După o carieră de excepție ca jucător și un parcurs remarcabil ca antrenor și manager, Gheorghe Hagi își deschide sufletul într-un interviu eveniment, vorbind despre viitorul său, echipa națională și schimbările prin care trece fotbalul modern.

Hagi: „Puteam să plec mai repede afară”

Gică Hagi a fost mereu un nume asociat cu excelența în fotbal, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Cu toate acestea, fostul căpitan al naționalei României admite că a făcut sacrificii importante pentru a-și duce la capăt proiectul de la Farul Constanța.

„Mi-am dorit această carieră de antrenor, dar mai întâi am vrut să fac Academia. Să dau înapoi fotbalului ceea ce mi-a oferit. Puteam să plec mai repede afară, dar am considerat că, dacă m-am înhămat la acest proiect, trebuie să-l duc la un anumit standard”, mărturisește Hagi.

Totuși, au existat momente în care a fost ofertat pentru postul de selecționer al echipei naționale.

„Am avut posibilitatea să merg inclusiv la echipa națională. Am fost contactat de două ori, dar am refuzat. Trebuia să fiu deja pe banca României, dar am considerat că încă nu e momentul potrivit. Nu știu dacă am luat decizia corectă sau nu, asta timpul ne va spune”, spune „Regele”.

„Nu mai pot! E nevoie de mai mult la Farul”

Chiar dacă a investit ani de muncă și pasiune în clubul din Constanța, Hagi recunoaște că nu mai poate continua în același ritm și că este nevoie de o schimbare.

„Nu vreau să fiu conducător, ci să-mi păstrez partea tehnică, de manager. Dar momentan, destinul meu e aici. Ce să fac? La vârsta mea, trebuie să schimb postura de acționar majoritar și manager. Nu mai am puterea și forța să fac mai mult. Nu mai pot! Am atins potențialul maxim cu Farul, iar pentru a progresa avem nevoie de alt buget, pentru a urca spre lumea care contează în fotbal”, explică el.

Întrebat dacă Dan Șucu, finanțatorul Rapidului și al lui Genoa, a fost interesat de preluarea Farului, Hagi evită un răspuns clar:

„Nu mai contează! Farul e un club bine structurat, cu o bază sportivă admirabilă și cel mai bun centru de juniori din România. E echipa comunității, emblema Dobrogei, trebuie să vină cineva puternic. În cazul în care comunitatea dorește ca Farul să se consolideze ca brand, e nevoie de mai mult din acest moment. Repet: eu până aici am putut! Va fi din ce în ce mai greu”.

Hagi: „Eu am desenat cu picioarele”

Gică Hagi a fost întotdeauna recunoscut pentru viziunea sa unică asupra jocului. Întrebat despre declarația lui Diego Maradona, care spunea că vorbea cu mingea înainte de a executa lovituri importante, Hagi oferă o perspectivă diferită.

„Nu! Aici e vorba doar despre tehnica individuală a fiecărui jucător, care dictează felul în care controlezi sau lovești mingea. Iar asta înseamnă și foarte mult antrenament, pe lângă ce-ți dau părinții tăi la naștere. De-a lungul unei partide, un fotbalist ajunge la minge vreme de două minute – două minute și jumătate. Ce faci cu acele atingeri?”, scrie Gazeta Sporturilor.

Pentru el, esența fotbalului constă în deciziile luate rapid și în execuția perfectă.

„La fotbal trebuie să repeți mult, pentru că gândești cu capul și execuți cu piciorul, ceea ce nu se întâmplă în niciun alt sport. Desenăm cu picioarele! Nu degeaba se spune că un jucător e complet abia după ce a strâns 10.000 de ore de antrenament”, explică el.

„Fotbalul de azi e mai iute, mai tacticizat”

Într-o comparație între fotbalul pe care l-a jucat el și cel de astăzi, Hagi subliniază importanța schimbărilor tactice și tehnologice.

„Nu vreau să combin epocile. Valoarea unui om este dată de capacitatea de a se adapta la tot ceea ce are la îndemână la momentul respectiv. Azi, fotbalul e mai iute. Ritmul și intensitatea au crescut, trebuie să gândești mai repede, să te miști mai repede. Ofensiv, defensiv. E vorba despre tranziția negativă sau pozitivă, acel tic-tac mobil pe teren, să știi cum să te grupezi, cum să reacționezi”, spune Hagi.

În plus, el subliniază rolul tot mai mare al informației în fotbalul modern.

„E mult mai multă tactică, iar asta înseamnă informație. Mult mai multă informație, indiferent că discutăm despre strategii, media sau dezvoltare digitală, adică tot ceea ce înconjoară fenomenul”, conchide Hagi.

Viitorul lui Hagi: ce urmează?

La 60 de ani, Gheorghe Hagi se află la o răscruce de drumuri. Deși încă pasionat de antrenorat, el simte că rolul său la Farul Constanța trebuie să se schimbe și că, într-o zi, ar putea ajunge pe banca echipei naționale.