Ghislaine Maxwell mai are o șansă. S-a descoperit că jurații au votat condamnarea din răzbunare

Probleme în cazul Maxwell

Maxwell, o socialistă britanică și asociată de multă vreme cu agresorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a fost condamnată pentru cinci din cele șase capete de acuzare pe 29 decembrie, după cinci zile de deliberare.

Un jurat, Scotty David, a declarat pentru The Independent și Reuters că și-a folosit experiența personală pentru a atenua îndoielile pe care le aveau alți jurați cu privire la unele dintre mărturiile acuzatorilor. Un al doilea jurat a declarat pentru The New York Times că au împărtășit și o experiență personală a abuzului sexual care „a părut să contribuie la modelarea discuțiilor juriului”.

Procurorii au depus o scrisoare în care solicită o anchetă cu privire la aceste observații, a raportat Michelle Mark, de la Insider. La scurt timp după aceea, avocații lui Maxwell au depus două scrisori solicitând un nou proces. Avocații au declarat pentru Insider că observațiile juraților către mass-media au fost devastatoare pentru acuzare și ar putea însemna că acest caz va trebui rejudecat.

„Acesta este ultimul lucru pe care îl doriți când obțineți un verdict de vinovăție”, a spus Neama Rahmani, președintele West Coast Trial Lawyers și fost procuror federal. „Nu vrei ca jurații să vorbească cu presa. Nu vrei să spună ceva care va duce la anularea procesului. Este un dezastru absolut”, a adăugat el. „Toată această condamnare poate fi inutilă și am putea fi nevoiți să judecăm cazul din nou”.

Rahmani a explicat că aceste comentarii ale juraților au pus două probleme potențiale: mărturie mincinoasă și prejudecată – adică, respectiv, mințirea sub jurământ și o opinie preconcepută care ar fi putut influența în mod necorespunzător juriul. Documentele instanței au arătat că jurații au fost întrebați în timpul procesului de selecție dacă ei sau cineva din familiile lor au fost victimele abuzului sexual. David a declarat pentru Reuters că a completat foarte rapid chestionarul și nu și-a amintit dacă a fost întrebat despre experiențele personale de abuz sexual.

Experiența personală a unui jurat

În timpul selecției juriului, avocații fac tot posibilul pentru a evita să selecteze pe cineva care ar fi părtinitor, mai ales în cazuri la fel de notorii precum cel al lui Maxwell. Barhoma a spus că nu vrea să-l acuze pe jurat că a mințit, dar a spus că există două motive pentru care o persoană ar putea minți în timpul selecției juriului.

„Juratii vor minți pentru a intra într-un juriu din două motive: dacă acel caz este notoriu și dacă au fost victime ale acelorași acuzații și vor să condamne inculpatul”, a spus el. Rahmani a spus că David ar fi putut minți în timpul selecției juriului. Procurorii au cerut o anchetă pentru că aveau datoria etică de a semnala instanței preocupările cu privire la posibile prejudicii, a spus Rahmani. Dar au făcut și pasul neobișnuit de a cere ca David să fie numit avocat.

Un alt factor critic care l-ar putea ajuta pe Maxwell este că ambii jurați consideră comentariile lor un ajutor pentru convingerea juriului de a emite un verdict de vinovăție. „Știu ce s-a întâmplat când am fost abuzat sexual. Îmi amintesc de culoarea covorului, a pereților. O parte din ele pot fi redate ca pe un videoclip”, a spus David pentru The Independent. „Dar nu-mi amintesc toate detaliile.”

Jurații se bazează adesea pe experiențele lor personale în timpul deliberărilor, a spus Rahmani, și sunt liberi să discute despre trecutul lor atunci când fac acest lucru. Ar fi o problemă doar dacă David nu ar fi dezvăluit abuzul sexual în chestionarul de selecție.

Dacă nu a fost dezvăluit, așa cum credea Rahmani, și David i-a influențat pe ceilalți jurați pentru a condamna, asta ar însemna că pledoaria sa i-a cauzat foarte mult rău lui Maxwell. Procurorii ar putea argumenta că pledoaria sa nu a afectat verdictul și că juriul ar fi votat oricum pentru a fi condamnat, potrivit Yahoo News.