Duminică, la Antena 3, Gheorghe Turda, celebrul cântăreț de muzică populară, a declarat că nu crede în coronavuirs. Afirmațiile acestuia vin în contextul în care a contactat boala și s-a vindecat.

„Pe 2 ianuarie am ieșit din izolare, mi-am făcut testul, îl am în buzunar. Am cu două -trei linii albastre. (…) A fost greu și nu prea. Am răcit la Slănic Prahova din cauza temperaturilor joase din mină. Nu a fost COVID, a fost o răceală, pur și simplu”, a spus Gheorghe Turda, la Antena 3.

Cu toate că a fost testat pozitiv pentru coronavirus, Gheorghe Turda a negat că ar fi avut SARS-CoV2: „Ei, normal că am ieșit pozitiv. Cine vrea și cine nu vrea iese pozitiv. Nu cred că am avut COVID, deși o să fac vaccinul care e nevoie să îl facem”.

Gheorghe Turda s-a infectat cu coronavirus într-o excursie

Chiar înainte de Craciun, Gheorghe Turda a fost depistat pozitiv pentru coronavirus. Acesta a declarat că este posibil să fi luat virusul când a fost într-o excursie pe Valea Prohovei.

„Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de COVID-19 şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea.

Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane. Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie. Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit”, a declarat artistul, în urmă cu doar câteva zile.