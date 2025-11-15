Ce îl nemulțumește pe Dincă în spatele gratiilor. „Monstrul din Caracal” este deranjat de întuneric și aglomerația din celulă

Gheorghe Dincă se plânge de condițiile din spatele gratiilor și a făcut deja mai multe plângeri în acest sens. Cunoscut drept „monstrul din Caracal”, el reclamă că celula din Penitenciarul Craiova este mică, aglomerată și întunecoasă. De asemenea, pe lista nemulțumirilor sale se află și modul în care beneficiază de asistența medicală, arată Jurnalul de Argeș.

Cea mai recentă cerere a vizat spațiul minim de cazare, el solicitând ca administrația Penitenciarului Craiova să îi asigure cel puțin petru metri pătrați conform legislației în vigoare. Instanța a respins plângerea, considerând-o neîntemeiată.

În paralel, Dincă are un alt proces în curs la Judecătoria Craiova, în care solicită întreruperea executării pedepsei din motive medicale. El a solicitat să fie transferat la un spital civil fără escortă, susținând că dorește să evite stresul provocat de paza permanentă. Mai mult, Dincă a dat asigurări că se va întoarce singur la penitenciar după finalizarea tratamentului.

Magistrații nu i-au acceptat solicitarea și au decis că nu poate fi lăsat liber, nici temporar. Totuși, instanța a dispus ca deținutul să fie evaluat medical de specialiștii de la Institutul de Medicină Legală Craiova.

Decizia Tribunalului Dolj prevede că expertiza medico-legală va stabili: dacă deținutul are afecțiuni medicale, dacă acestea pot fi tratate în sistemul penitenciar fără a afecta executarea pedepsei și, în caz contrar, unitatea sanitară în care trebuie efectuat tratamentul și perioada recomandată pentru eventuală întrerupere a pedepsei. Costurile vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiției.

Gheorghe Dincă, în vârstă de 71 de ani, a fost condamnat definitiv pentru răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu, de 15 ani, și a Luizei Melencu, de 18 ani, dispărute în 2019. Pedeapsa inițială de 30 de ani de detenție, stabilită de Tribunalul Olt, a fost menținută în apel.

Cazul Caracal a șocat o țară întreagă și a generat mai multe modificări legislative. De asemenea, o serie de demiteri au avut loc în urma acestui proces.