Gestul unui român din Iași a uimit o comunitate întreagă. Gelu Pohoață, un bărbat în vârstă de 66 de ani, de meserie electrician, a observat un vârstnic necăjit, tocmai externat din spital, care nu avea încălțăminte în picioare astfel încât i-a oferit propriile sandale și puținii bani pe care-i mai avea în buzunar.

Un electrician din Iași s-a descălțat de papuci și i-a oferit unui vârstnic

Gelu Pohoață lucrează încă din anul 2003 pentru societatea administrației locale. De meserie, el este electrician și se ocupă de îngrijirea și curățarea fântânilor arteziene din municipiul Iași. Gestul său a uimit întreg orașul, după ce, în timp ce se ocupa de curățarea unei fântâni din Piața Unirii, a observat un vârstnic fără încălțăminte și i-a oferit proprii papuci.

„Nu am făcut acest lucru pentru faimă, nu am vrut să apar pe internet. Eu nici nu știu să folosesc internetul. Curățam fântâna asta aici, în Piața Unirii, când l-am văzut că venea pe scări de la spital. Era un bătrân care abia mergea în cârje și era bandajat la un picior. Se vedea că era foarte îngrijit și era singur. M-am uitat mult după el și l-am văzut că era și desculț. Am observat că s-a așezat pe o bancă, era foarte obosit. Am luat pentru câteva minute o pauză și am mers să văd ce e cu el.

Muncitorul român i-a oferit și ultimii bani din buzunar

Primul lucru care l-am întrebat când am ajuns la el, l-am întrebat dacă vrea sandalele mele și mi-a spus că da. Am simțit că are nevoie. M-am descălțat și l-am încălțat pe el, s-a bucurat. Mai aveam câțiva bani mărunți în buzunar și i-am dat și pe ăia. Regret foarte mult că, după ce i-am dat papucii, am plecat repede să îi iau și ceva de mâncare și, când m-am întors, nu mai era. Nu am apucat să vorbesc cu el”, a declarat Gelu Pohoață, angajat al Serviciilor Publice Iași.

„Știți ce e cel mai ușor în viață? Să faci rău!”

Muncitorul ieșean a spus jurnaliștilor că, în opinia sa, darul de a ajuta pe cei aflați în nevoie l-a deprins din familia sa. Tatăl bărbatului îi ajuta pe sătenii care nu aveau ce mânca, lucru care a contribuit semnificativ la dezvoltarea frumoasă a propriului caracter.

„Lucrând de atâția ani pe aici, nici nu vă pot spune prin câte am trecut. Mă înjură lumea fără niciun motiv. Eu le atrag atenția frumos să nu mai arunce gunoaie în fântâni și ei tot pe mine mă înjură. Îi las să spună ce vor și îmi văd de drumul meu. (…) Trebuie să facă cineva și astea. Eram mai mulți înainte pe aceste sectoare, dar au mai plecat oamenii. (…) Eu, mâine-poimâine ies la pensie. Să știți că pensia pentru un om care a muncit toată viața nu este o parte bună.

Am mare noroc de soția mea, care are grijă de mine să fiu mereu îmbrăcat curat și să am ce mânca. Am și o fată de care sunt tare mândru. Cred că darul de a-i ajuta pe cei nevoiași l-am deprins din familie. Tatăl meu mereu îi ajuta pe cei din sat care nu aveau ce mânca. Lua mâncarea de acasă, făcută de mama, și o ducea la cei care nu aveau ce mânca. Știți ce e cel mai ușor în viață? Să faci rău! Să faci bine unui om este mai greu”, a precizat Gelu Pohoață pentru BZI.ro.