Un român care a venit acasă după 13 ani petrecuți în Italia a fost ucis în apropiere de casă, după ce a coborât din autocar în miez de noapte și a vrut să traverseze strada. Este vorba despre Lucian C., care s-a întors în țară pentru a-și schimba buletinul, la Iași.

Cine este românul ucis pe stradă. Șoferul nu a oprit

Românul ucis în timp ce încerca să traverseze strada, în comuna Sârca din Iași, este căsătorit și are o fată care, în toamnă, împlinește 18 ani. Tatăl bărbatului, în vârstă de 72 de ani, a relatat presei că fiul său a fost plecat din România de 13 ani.

„El nu a mai venit acasă de 13 ani. Acum a venit să-și schimbe actele. Știam că trebuie să vină, nu știam exact în ce zi, dar știam că trebuie să ajungă. Iată că s-a întâmplat nenorocirea…”, a spus tatăl bărbatului ucis.

Fiul bărbatului de 72 de ani lucra în construcții și deținea o casă în România, la Țigănași.

„Eu am înțeles că fiul meu a fost vinovat, dar șoferul ăla nu putea măcar să oprească? Să spună că îi pare rău sau ceva. Nu înțeleg cum poți să fii așa. Am și eu permis de o viață, dar așa ceva nu am făcut”, a mai completat tatăl bărbatului ucis.

Cum s-a produs accidentul mortal

Lucian C. s-a angajat în traversarea străzii, în Sârca, Iași, fără a se asigura, când un autoturism care circula cu foarte mare viteză l-a spulberat. Șoferul însă, nu a oprit să se intereseze de starea victimei, ci a condus, fără oprire, până la Cucuteni, unde oamenii legii l-au descoperit câteva ore mai târziu.

Victima a murit pe loc. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!

Autoritățile au deschis, pe numele șoferului, un dosar penal pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului. În urma cercetărilor agenților de poliție, s-a concluzionat că șoferul autoturismului nu se afla sub influența alcoolului, potrivit stiridiaspora.ro.