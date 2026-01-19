Gerul împinge oamenii să forțeze sobele. Două persoane au murit în incendii de locuință

Republica Moldova. Iarna continuă să aducă tragedii în Republica Moldova. Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii produse în locuințe din raioanele Călărași și Cahul, iar primele concluzii ale pompierilor arată că, în ambele cazuri, focul a izbucnit din cauza nerespectării regulilor de siguranță la utilizarea surselor de încălzire.

Primul caz a fost înregistrat în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47, fiind semnalat un incendiu cu flacără deschisă într-o casă de locuit.

La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Ajunși în interiorul locuinței, angajații IGSU au depistat cadavrul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 63 de ani.

Lupta cu flăcările a durat câteva ore. Incendiul a fost lichidat complet abia la ora 07:16. În urma focului, au fost distruse bunurile materiale din interiorul a două odăi, iar aproximativ 60% din acoperișul casei a fost afectat.

Potrivit cercetărilor preliminare efectuate de specialiștii IGSU, incendiul ar fi fost provocat de nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea instalațiilor electrice. Bărbatul folosea pentru încălzire un termogenerator electric, care era conectat la rețeaua electrică și lăsat să funcționeze pe timp de noapte, în apropierea patului.

Această practică este considerată extrem de periculoasă de către pompieri, întrucât aparatele electrice de încălzire pot supraîncălzi materialele din jur și pot declanșa incendii în lipsa supravegherii. Toate circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de instituțiile de resort.

Un alt incendiu, soldat de asemenea cu decesul unei persoane, a fost raportat în aceeași zi, la ora 17:24, într-o locuință din municipiul Cahul.

Conform informațiilor oficiale, focul a izbucnit în interiorul casei. Până la sosirea echipelor specializate, o femeie aflată în stare inconștientă a fost scoasă din locuință de către cetățeni. Din păcate, medicii Serviciului de Asistență Medicală Urgentă ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul acesteia.

La intervenție a participat un echipaj de pompieri, care a stabilit că incendiul a afectat bunurile materiale dintr-o odăie cu o suprafață totală de 9 metri pătrați. Primele cercetări ale specialiștilor IGSU indică faptul că focul a izbucnit din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit.

Potrivit pompierilor, proprietara ar fi suprasolicitat soba, ceea ce a dus la mocnirea materialelor combustibile aflate în apropiere și, ulterior, la izbucnirea incendiului.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face un nou apel către cetățeni să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Specialiștii recomandă utilizarea corectă a surselor de încălzire, evitarea suprasolicitării sobelor și deconectarea aparatelor electrice atunci când nu sunt supravegheate.

Totodată, este esențial ca materialele combustibile să fie păstrate la o distanță sigură față de sursele de căldură, iar locuințele să fie verificate periodic pentru a preveni situațiile de risc.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 173 de incendii, în urma cărora 15 persoane și-au pierdut viața, majoritatea tragediilor fiind provocate de neglijență în utilizarea surselor de încălzire.