Ger de crapă pietrele, la început de weekend, în Republica Moldova

Vreme foarte aspră, azi, 10 ianuarie, în Republica Moldova, frig pătrunzător în majoritatea zonelor țării, temperaturile vor scădea foarte mult, după cum au anunțat meteorologii. Cerul va fi parțial senin în toate regiunile, în centrul teritoriului Soarele „cu dinți” nu va fi acoperit de nori.

Maximele de sâmbătă vor fi de 0 până la -9 grade Celsius, cu o minimă de -11 grade Celsius în timpul nopții. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla moderat. Sunt anunțate 0 grade la Ștefan-Vodă și la Cahul, se vor înregistra -3 grade Celsius la Chișinău, -7 grade la Bălți și câte -9 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița. Mâine, va fi la fel de frig, minimele vor oscila între -7 grade și -9 grade Celsius în timpul zilei.

Și în România, azi, vremea va fi foarte rece în jumătatea de nord a ţării, geroasă dimineaţa în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei, iar noaptea în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte.

În nordul Moldovei gerul va persista şi în timpul zilei. În celelalte regiuni valorile termice diurne se vor situa în general peste cele specifice perioadei, conform ANM.

Cerul va avea înnorări şi vor fi precipitaţii în sud, sud-est şi local în rest. În regiunile sudice la început vor fi ploi şi lapoviţă şi izolat se va depune polei, iar noaptea vor predomina ninsorile şi în extremitatea de sud şi de sud-est se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apã de 10…15 l/mp).

În celelalte zone, ninsorile vor fi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări seara şi noaptea în Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei şi în sudul Moldovei cu viteze în general de 40…55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -11 grade Celsius în nordul Moldovei şi 10 grade în sudul litoralului, iar cele minime vor fi cuprinse între -18 şi 0 grade Celsius, au mai anunțat specialiștii meteo.