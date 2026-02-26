George Simion recunoaște contractul secret din SUA! Dă în judecată firma de lobby care i-a dat o „țeapă” de 1,5 milioane de dolari pentru o poză cu Trump

Minciuna are picioare scurte, mai ales în politica la nivel înalt. Asta spunea zilele trecute Victor Ciutacu la România TV: “După ce anul trecut a negat cu vehemență că AUR ar fi angajat și plătit o firmă americană de lobby pentru a-i aranja o întâlnire cu Donald Trump, George Simion se autodetonează”. Venea și cu dovezi clare.

Liderul AUR a dat în judecată BGD Legal & Consulting, recunoscând practic plățile colosale. Miza? Recuperarea a 1,5 milioane de dolari și daune totale cerute de 4,5 milioane de dolari, după ce visul american s-a transformat într-un eșec de PR.

Disperați să puncteze la capitolul imagine și să se asocieze cu noul președinte al SUA, liderii AUR au băgat mâna adânc în buzunare. Ceea ce trebuia să fie o lovitură de imagine suveranistă, o fotografie și o strângere de mână cu Donald Trump, s-a transformat într-o veritabilă telenovelă politică și financiară.

Conform datelor din dosar, firma de lobby angajată de AUR, BGD Legal & Consulting, a promis marea cu sarea înainte de semnarea acordului și de virarea banilor. Lista de promisiuni era una impresionantă pentru politica de la București, dar realitatea de la fața locului a fost cu totul alta.

Prima promisiune era o întâlnire cu POTUS, Donald Trump și Vicepreședintele SUA. Firma nu a putut organiza absolut nicio întâlnire la acest nivel, deși delegația AUR traversase deja oceanul, suportând cheltuieli semnificative de deplasare.

A doua promisiune era o întrevedere cu Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA. Deși firma de lobby a transmis chiar și orarul presupusei întâlniri, aceasta nu a avut loc niciodată. Delegația AUR a ajuns să se mulțumească cu o discuție cu un subsecretar de la Departamentul de Securitate Internă (DHS).

A treia promisiunea vizaPR la nivel înalt, adică un articol favorabil în prestigioasa publicație Politico. Articolul nu a fost publicat niciodată. Singura consolare mediatică a fost un interviu acordat unui fost consilier al lui Trump, în care George Simion a lansat teoria că „sistemul” vrea să îl elimine fizic prin asasinare.

Acum, AUR cere daune uriașe: 4,5 milioane de dolari, invocând pierderile suferite prin încălcarea contractului și ratarea unor posibile „contracte” și beneficii viitoare de imagine.

Cea mai mare problemă pentru George Simion nu este doar țeapa financiară, ci ipocrizia situației. Anul trecut, când documentele au apărut public pe site-ul Departamentului de Justiție din SUA (FARA) și au fost prezentate de presă, conducerea AUR a negat totul.

Prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, a cărui semnătură apărea pe documentul care stipula suma de 1,5 milioane de dolari pentru servicii de networking cu politicieni și jurnaliști americani, ieșea public cu o dezmințire categorică: „Nu există semnat niciun contract. Din conturile partidului nu a plecat niciun leu în Statele Unite ale Americii.”

Astăzi, procesul intentat de AUR demonstrează exact contrariul: banii au existat, contractul a fost asumat, iar țeapa a fost încasată.

Acest scandal a atras imediat atenția Autorității Electorale Permanente (AEP), care a anunțat un control riguros la partidul condus de George Simion pentru a verifica traseul banilor.

Modul în care AUR alege să își cheltuie fondurile (bani proveniți în mare parte din subvenția de la stat) a fost aspru criticat pe scena politică. Victor Ponta a catalogat situația drept un act de corupție morală și financiară inacceptabilă: „Modul acesta de cheltuire a banilor publici, banii din subvenție (...) pentru activități de lobby cum a făcut domnul Simion – un milion și jumătate de dolari din bani publici ca să te duci la niște emisiuni în America – este inacceptabil. Acest sistem corupt, prin care iau bani de la buget și îi folosesc pentru sondaje false, emisiuni aranjate sau lobby, trebuie să înceteze.”

Rămâne de văzut cum va justifica George Simion în fața propriului electorat această gaură de 1,5 milioane de dolari și, mai ales, decizia de a ascunde inițial existența contractului.