George Simion, pregătit să fie tată: „M-am gândit la viitoarea mea fiică”

Pe marginea acestui subiect atât de mediatizat în ultimele zile, George Simion a făcut și un anunț, în direct. Acesta a mărturisit că își dorește să devină tată și speră ca la finalul acestei luni să vină cu vestea mult așteptată.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca proaspăt căsătoriții să meargă bine într-o căsnicie și noi de dormim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil. Sperăm, ne dorim foarte mult să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice”, a declarat George Simion, la România TV.

Simion își dorește o fetiță

George Simion a mai vorbit și despre scandalul de agresiune în care este implicat deputatul Dumitru Viorel Focșa, după ce, în aceeași zi, i-a cerut demisia. Acesta a adăugat că are pretenții mult mai mari de la colegii săi, iar incidentul l-a făcut să se gândească la felul în care s-ar simți dacă ar ar avea o fiică și ar fi „lovită”.

„M-am gândit foarte mult în ultimele două zile. La mama mea, la soția mea, la viitoarea mea fiică. (…) M-a tulburat mult incidentul de la Constanța, nu mă așteptam la așa ceva. Am pretenții mult mai mari de la colegii mei decât am de la ceilalți concetățeni. Și am stat și m-am gândit dacă aș avea o fată și se va căsători și o să fie lovită cum aș reacționa? Ce aș vrea să facă autoritățile statului? Cum e atitudinea corectă?”, a spus liderul AUR.

Deputatul bătăuş de la AUR, exclus din partid

După ce deputatul de Constanța, Dumitru Focșa, a recunoscut public că și-a agresat soția, liderii AUR l-au exclus din partid.

„Domnul deputat sper că va avea onoare și va respecta cele afirmate de el ieri. Sunt foarte multe cazuri de violență domestică! Nu sunt normale aceste cazuri! Într-o soție nu trebuie să dai nici măcar cu o floare! este inadmisibil să faci așa ceva. Sper din tot sufletul ca toate cuplurile care au probleme să își găsească o rezolvare și sper să se reducă numărul cazurilor de violență domestică.

Venind acest caz din partea unui demnitar al statului român, indiferent de ce merite are sau nu are, acest lucru este un exemplu prost pentru societate. Așa că am luat această decizie la două zile după ce s-a întâmplat fapta reprobabilă. Sper că va lua decizia corectă și sper să dea dovadă de onoare. Nu e normal ce a făcut! Sunt de înțeles cumva certurile din familie, dar este inadmisibil să lovești o femeie, un copil, este inadmisibil să dai în soția ta”, a declarat George Simion.