Politica George Simion susține că nu el s-a milogit de Becali. „I-a cerut domnul Neamțu”







Liderul AUR, George Simion, a declarat că Neamțu i-a cerut bani lui Gigi Becali şi că el s-a dus doar să se vadă cu călugării. Cu toate astea, el consideră că lipsa banilor va afecta partidul său. Politicianul a mai spus că sondajele nu sunt reale și că celelalte partide au plătit pentru a ajunge în primele locuri.

George Simion, despre vizita la palatul lui Becali

„I-a cerut domnul Neamțu lui Gigi Becali. Eu m-am dus să văd călugării pe care îi are. S-a orientat mult spre zona spirituală. Știu că a dat PSD-ului 500.000 de euro. Acum nu se mai poate da.Dintr-o cotizație de 100 de lei nu poți să cumperi nici măcar un minut de spoturi la televiziunile comerciale. Eu sunt în platou acum fără bani.

Dacă domnul Mihai Neamțu nu va găsi să se împrumute, nu va merge la TV. Dacă noi am primit 10 milioane de euro din subvenția de la stat, vă dați seama cât primesc competitorii noștri. Campania electorală a AUR costă 3-4 milioane de euro. Noi am strâns 2,5 milioane de euro.

Dacă ar primi banii de la domnul Becali, i-am da înapoi de la stat. Dacă nu asigurăm vizibilitate, oamenii vor merge pe ceea ce cunosc. Lipsa de bani ne va afecta electoral. Ce am văzut în acești 3 ani si jumătate este că sondajele nu sunt reale, sunt cumpărate pentru a manipula opinia publică”, a spus George Simion, potrivit RTV.

Gigi Becali nu dă bani partidului AUR

Gigi Becali a fost vizitat de liderul partidului AUR și de Mihail Neamțu, candidat AUR la alegerile europarlamentare. Patronul FCSB a declarat că a ajutat PSD cu bani pentru campania electorală și că nu mai are timp să susțină financiar AUR. Acesta a mai spus că l-ar ajuta pe Neamțu, dar că trebuie să se intereseze dacă este legal și dacă nu va avea probleme.

Ce spune Gigi Becali

„Simion a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la Mănăstirea Comanca. Se cunoștea cu unul dintre ei și i-a spus că e aici, așa că a zis că vrea să-i vadă. Și să vedem dacă-i dau o mână de ajutor lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare. Dar nu mai cred că e timp. E campania deja începută și nu se poate. Dacă venea mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000 de euro, așa cum am făcut-o și cu PSD (n.r- partid din partea căruia Gabriela Firea, fina lui, candidează la Primăria Capitalei), iar PSD dădea banii. Împrumutam și AUR și după aceea îi dădea înapoi.

Să vedem o formulă, poate-l împrumut pe Neamțu și să finanțeze el campania. Dar să vedem dacă e legal. Eu am făcut pușcărie, așa că suflu și în iaurt. Să vadă dacă e lege care să mă apere, să fiu apărat de un miliard de legi. Și fac și public, să vină procurorul sau milițianul să-mi spună că nu e bine. Eu anunț tot. Am făcut pușcărie degeaba. Ajunge cu mizeriile făcute! Eu nu fac nimic ascuns, nimic penal! Eu spun tot acum. Vina mea, la schimbul de terenuri, e că am negociat să mă îmbogățesc. Îmi fură mașina și fac pușcărie că mi-am recuperat mașina și am dat cafea și băutură hoților. Becali la pușcărie, hoții se plimbau liberi”, a spus Becali.