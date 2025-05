Justitie George Simion mai aşteaptă până va trece Prutul. Avocatul de la Chişinău a solicitat acces la secretul de stat. Video







Republica Moldova. Examinarea cererii lui George Simion, liderul partidului AUR, privind anularea actului emis de către autorităţile de la Chişinău prin care parlamentarul român a fost declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova, a fost amânată.

Motiv a servit o cerere depusă săptămâna trecută de către avocatul Iulian Rusanovschi. Apărătorul a solicitat acces la secretul de stat pentru a reprezenta interesele fostului candidat la preşedinţia României.

Următoarea şedinţă a fost programată pentru 2 iulie.

Şedinţă cu uşile închise în dosarul George Simion de la Chişinău

La şedinţa programată pentru luni, 19 mai, de Judecătoria Chişinău au făcut act de prezenţă reprezentanţii Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) şi Inspectoratului Migraţie şi Azil al Ministerului de Interne.

Avocatul Iulian Rusanovschi nu a făcut act de prezenţă.

Şedinţa de judecată, care a durat doar câteva minute, s-a ţinut cu uşile închise. Pe motiv că dosarul conţine secrete de stat.

Reprezentanţii celor două instituţii au declarat pentru EvZ că pledează în continuare ca să fie menţinut statutul de persoană indezirabilă pentru George Simion.

Reprezentantul Ministerului de Interne a comunicat că deja s-a expus şi instanţa urma să se pronunţe.

Explicaţiile apărătorului

Solicitat de EvZ, Iulian Rusanovschi a declarat că nu poate să-şi apere clientul pentru că nu are acces la dosar. „Dosarul conţine informaţii care constituie secrete de stat. Din acest motiv nu am văzut ce conţine dosarul. Săptămâna trecută am înaintat un demers în instanţă. Am solicitat un aviz privind accesul la secretul de stat în cadrul acestui dosar. Azi am primit avizul.

Urmează să mai obţin avizul de la Uniunea Avocaţilor, după care voi solicita acordul de la SIS. În caz contrar, clientului meu i se va încălca dreptul la apărare şi la un proces echitabil”, a explicat apărătorul.

Întrebat dacă cunoaşte acuzaţiile care au stat la baza deciziei autorităţilor de a-l declara pe George Simion indizerabil, avocatul Rusanovschi a răspuns: „Nu pot să divulg aceste date, deoarece reprezintă secret de stat. Pot să spun că nu există niciun motiv pentru a nu-i permite clientului meu să vină în Republica Moldova”.

Precizăm că Iulian Rusanovschi îl apără şi pe Iurie Roşca, un fost lider pretins unionist. Care, în cel din urmă, s-a dovedit a fi un pro-rus. Având legături strânse cu ideologul Kremlinului, Pavel Dughin. Ultimul fiind cunoscut şi camarad de idei cu fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu.

George Simion, indezirabil pentru toate guvernările de la Chişinău

Timp de mai bine de 15 ani, lui George Simion i-au fost aplicat interdicţii pentru accesul în Republica Moldova. Interdicţiile au fost aplicate atât de guvernările pro-ruse, cât şi de guvernările pro-occidentale.

George Simion a primit prima interdicție de intrare în Republica Moldova în martie 2009, în epoca lui Vladimir Voronin. Atunci făcea parte din Grupul de inițiativă „Spirit Românesc”. Uneori se prezenta și ca membru a l Asociației „Noii Golani”. Atunci Simion a fost învinuit că a încălcat ordinea publică. Şi i-a numit necenzurat pe poliţişti.

În decembrie 2014, lui George Simion i s-a interzis din nou să treacă Prutul. Atunci el era liderul Platformei Unioniste Acțiunea 2012. George Simion a fost dat jos din autocarul de linie ce venea la Chișinău.

În mai 2015, în ajunul unui protest, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova, pe un termen de cinci ani. Autorităţile de la Chişinău au invocat motive de securitate națională. Decizia de expulzare a fost suspendată în instanță. Ulterior fiind anulată.

În 2018, George Simion a primit din nou interdicție de a intra în Republica Moldova pentru cinci ani. Motiv a servit comportamentul agresiv și neadecvat la vamă. La fel, au fost invocate motive de securitate a statului.

În iunie 2021, George Simion a încercat să ajungă la Chișinău pentru a participa la o ședință comună a parlamentelor Republicii Moldova și României. Şi de această dată, autoritățile de la Chişinău nu i-au permis accesul în țară.

În februarie 2024, George Simion a primit o nouă interdicție de intrare în Republica Moldova, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de 5 ani.

Premierul Dorin Recean, a declarat că măsura prelungirii interdicției a fost luată în urma concluziei autorităților de la Chișinău că acesta „face parte din efortul de destabilizare” a statului.

În replică, George Simion a declarat că autoritățile de la Chișinău i-au prelungit interdicția pentru că „le este literalmente frică de o eventuală Unire”.