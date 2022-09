George Simion, la vânătoare de candidați tineri. Școală de politicieni de la Olimp

George Simion a anunțat că între 22-25 septembrie, la Olimp, Constanța, se vor desfășura cursurile școlii „Tineri pentru România.” Pe parcursul celor trei zile, tineri membri și simpatizanți AUR sunt așteptați să participe la cursurile teoretice susținute de personalități consacrate.

„Pe parcursul a trei zile tinerii membri și simpatizanți ai AUR, cu dorința de a face primii pași spre o carieră politică, vor îmbina utilul cu plăcutul, atât prin cursuri teoretice susținute de personalități consacrate, cât și prin activități practice și sportive”, a scris Simion pe blogul său.

De asemenea, liderul AUR și-a anunțat prezența la evenimentul „Tineri pentru România”.

„Voi fi printre ei pentru a a mă asigura că înțeleg cât de importante sunt noțiunile de structuri de tineret, rolul tinerilor în politică, retorică politică, administrație, comunicare și social-media, dar și aspecte legate de credință, portul și gastronomia românească. Viitorul este al tinerilor!”, a mai scris George Simion.

George Simion și-a asigurat un sprijin din partea partidelor naționaliste extraparlamentare

În urmă cu câteva luni, tot la Olimp, liderul AUR a reușit să-și asigure o susținere din partea a 10 partide de opoziție, întrunite la inițiativa Partidului Ecologist Român (PER).

Reprezentanți PER au precizat în acea perioadă că la întâlnire s-a decis formarea unei platforme politice care să dea jos Guvernul României.

„Este un moment important care naşte o alternativă politică serioasă pentru români dar şi o lungă colaborare pentru partidele neparlamentare de opoziție”, a precizat PER.

Și George Simion a declarat că toată lumea este binevenită pentru a lupta împotriva partidului-stat PSD/PNL. Din polul naționalist fac parte următoarele partide politice:

Blocul Unității Naționale

Partidul Neamul Românesc

Partidul România Noastră

Partidul Socialist Român

Partidul Forța Națională

Partidul România Mare

Partidul Național Țărănesc Creştin Democrat

Partidul Alianța Renaşterea Națională

Partidul Natiunea Română

Partidul Ecologist Român.

Liderul PER, Mohammad Murad, despre George Simion: „Nu am nicio legătură cu dânsul”

Președintele Partidului Ecologist Român (PER), Mohammad Murad, a participat în urmă cu trei zile la dezbaterea organizată de AUR la Palatul Parlamentului pe tema proiectului „România. Țară eșuată?”, alături de George Simion și alți lideri AUR.

„L-am cunoscut pe George Simion, am văzut că are şi calități şi defecte, ca orice om. Nu am nicio legătură politică cu dânsul. Am fost din partea PER, la dezbatere, sunt la PER. Nu am fost în alta parte, e primul partid în care mă înscriu. E primul partid, sunt președinte executiv. Am fost la consultările AUR. A fost o discuție lejera, să vedem dacă sunt puncte, viziuni comune la partide, daca ei cred că e momentul să facem un fel de unificare”, a spus Mohammad Murad.

Omul de afaceri a mai spus că are lucruri în comun cu liderul AUR, cel puțin declarativ, dar pentru moment nu se pune problema unei înțelegeri și proiecte comune cu Simion.

„Eu am foarte puține lucruri asemănătoare cu domnul George Simion ca mesaj. Eu fac construcție, cred în proiecte, soluții. Mesajul d-lui George Simion este unul anti-putere, dar nu cu soluții. Şi chiar i-am spus: George, trebuie să găsești o formulă cu proiecte, nu doar anti”, a explicat omul de afaceri.