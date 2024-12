Politica George Simion: Klaus Iohannis să facă un pas în spate, să se retragă







Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor(AUR), George Simion, a spus că România trebuie să fie o ţară democratică, în cadrul Uniunii Europene şi NATO. Liderul AUR a mai declarat că nu își dorește haos și că este conștient că nu poate vota.

George Simion vrea în UE și NATO

„Nici noi nu ne dorim haos, cred că nimeni nu îşi doreşte haos în ţara noastră. De aceea, este important să fie linişte. Am venit să ţinem un moment de reculegere. Am văzut unele ştiri că am vrea să votăm. N-am venit să votăm şi suntem conştienţi în ce punct ne-a adus Curtea Constituţională şi felul în care nu au funcţionat instituţiile statului român.

România trebuie să fie o ţară democratică, o ţară măreaţă, o ţară care să aparţină lumii libere, în Uniunea Europeană şi în NATO, cu încredere în potenţialul pe care îl are”, a declarat Simion în timpul unei acţiuni organizate în faţa Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti.

Le-a mulțumit românilor

Liderul AUR le-a mulțumit românilor care n-au căzut pradă provocărilor lui Klaus Iohannis și care și-a păstrat calmul. George Simion i-a cerut președintelui să se retragă și să nu mai batjocorească constituția.

George Simion îi cere lui Iohannis să se retragă

„Am făcut nenumărate apeluri în aceste două zile ca românii să fie calmi, să nu cadă pradă provocărilor şi mă bucur că lucrul acesta se întâmplă. Mă bucur că reuşim să facem acest moment de comemorare pentru cei care distrug democraţia. 8 decembrie este Ziua Constituţiei, este o zi cu însemnătate pentru români, este o zi în care românii ar fi trebuit să meargă să voteze liber.

Pentru aceasta a curs sânge acum 35 de ani. Nu se întâmplă. Sper din suflet ca să nu ajungem într-un stat autoritar. Cer preşedintelui Klaus Iohannis să facă un pas în spate, să se retragă şi să respecte Constituţia, nu să o batjocorească, nu să se cramponeze de funcţii. (...) Le mulţumesc românilor că ştiu să fie demni şi să se ferească de provocările pregătite de regimul Klaus Iohannis”, a spus Simion, susținătorul lui Călin Georgescu.