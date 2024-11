George Simion, despre atacul asupra site-ului AUR. Hakerii susțin că au o filmare indecentă

George Simion minimalizează atacul cibernetic asupra site-ului partidului AUR. Hackerii au compromis website-ul partidului, pentru câteva ore, în cursul zilei de miercuri.

Infractorii cibernetici care au pretins că sunt ruși au postat, pe site-ul AUR, o imagine cu Marcel Ciolacu și un mesaj. Între altele aceștia au afirmat că dețin o înregistrare compromițătoare, cu șeful partidului.

Site-ul partidului AUR a fost atacat, miercuri, de hackeri care au pretins că sunt ruși. Aceștia au dat jos conținutul formațiunii condusă de George Simion și au afișat un mesaj propriu. Timp de câteva ore, vizitatorii site-ului au putut vedea o fotografie cu Marcel Ciolacu și un mesaj scris, parțial, în rusă și engleză. Pe fundal, ca să fie cât mai românesc, rula o manea de-a lui Florin Salam.

Între altele, infractorii cibernetici susțineau că dețin o înregistrare pornografică în care apare George Simion. După remedierea situației, șeful AUR a încercat să minimalizeze situația, tratând-o ironic. El a spus că hackerii ar fi fost supărați pentru că ar fi anunțat primul victoria lui Donald Trump în alegeri. Totodată, a ținut să precizeze că nu are nimeni vreo casetă deocheată cu el.

„Aș comite o nedreptate să spun cine stă în spatele acestor indivizi. N-are nimeni casete deocheate cu mine, deși mi-a fost spart inițial e-mailul, ca să preia datele de administrare ale domeniului. Aseară pe la 3 noaptea, probabil disperați de victoria lui Donald Trump, că eu am anunțat-o primul, am pus la 1 noaptea o postare pe Facebook și am spus că Donald Trump o să câștige”, a spus George Simion, la rândul său candidat în alegeri.