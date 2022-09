George Simion anunță apocalipsa. „Românii vor fi nevoiți să-și vândă apartamentele”

După o nuntă pe cinste, George Simion a revenit la lucrurile cu adevărat importante, bunăstarea românilor. Liderul AUR pregătește proteste masive de stradă, pe fondul sărăcirii populației. Mitingurile se vor desfășura peste câteva săptămâni.

„Cum e lăsat liber Virgil Popescu, lăsat să-și bată joc de soarta României prin înstrăinarea TermoMintia, cu îndatorarea țării prin această compensare, prin favorizarea unor companii necunoscute din energie, ne face să acționăm. Mâine e prima zi de sesiune extraordinară, am anunțat o conferință de presă, pregătim românii pentru proteste, pentru că am văzut că suntem singura forță care poate scoate oamenii în stradă.

La sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, vor fi proteste în București și-n restul țării.

Îndemnăm românii să iasă în stradă. Altfel, Virgil Popescu îi va duce în faliment pe români, vor fi nevoiți să-și vândă apartamentele. Nu ne dorim o politizare a acestor proteste, invităm și celelalte sindicate, patronate, alte formațiuni de opoziție, pentru a avea o poziție comună, pentru a face o coaliție anti-PSD-PNL”, a declarat George Simion.

George Simion, despre strategia PSD

George Simion consideră că PSD nu este un partid serios și că trebuie să rupă coaliția de guvernare cu PNL. „Dacă PSD ar fi serios, ar rupe coaliția de guvernare cu PNL. 90 de milioane pentru TermoMintia e nimic, 150 de milioane de euro s-au investit în retehnologizare”, a mai punctat liderul partidului conservator. „Soluția e plafonarea prețurilor la producători. Cu voturile noastre există majoritate pentru acest proiect”, a mai transmis Simion la România TV.

O altă problemă pentru George Simion este că Virgil Popescu se consideră de neînlocuit.„Eu cred că-mi fac treaba la minister şi am reuşit să punem energia României pe o direcţie bună, pentru că de 20 de ani nu s-au mai făcut investiţii. Am reuşit să demarăm investiţiile. Aş pune o întrebare retorică: cine are, totuşi, interesul să schimbe un ministru al Energiei înainte de iarnă, când se apropie o iarnă complicată? Eu cred că nimeni nu are acest interes”, a răspuns Virgil Popescu.