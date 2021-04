Dan Barna a fost foarte clar când a declarat că nu va negocia sau colabora cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), numind formatiunea lui George Simion, „un partid extremist”

Potrivit liderului USR, „dacă dăm oricât de mic credit unui astfel de partid, nu știu unde putem ajunge”, a spus vicepremierul.

Întrebat dacă ar sta vreodată la masa negocierilor cu cei din AUR, Dan Barna i-a uimit pe toți cu răspunsul pe care l-a dat.

“Nu, şi nu suntem în filmul… J.R. în Dallas: never say never. Cu cei de la AUR eu nu voi negocia pentru că, din punctul meu de vedere – şi am spus asta şi de la tribuna Parlamentului, o spun şi aici – AUR s-a dus într-o zonă de partid extremist. Am văzut că ieri un putător important de mesaj din AUR propunând public o listă cu intelectuali care trebuie ucişi. Deci acolo suntem, este o realitate pe care nu o putem ignora şi dacă dăm oricât de mic credit unui astfel de partid nu ştiu unde se poate ajunge. De aceea, din punctul meu de vedere AUR este un partid extremist şi eu nu voi negocia eu ei”, a declarat Dan Barna despre AUR.

Liderul USR a menţionat că şi în vremuri dificile, “soluţia nu e în extreme, soluţia nu e în partide populiste care te îndeamnă să nu respecţi regulile”, el considerând că astfel de mesaje nu pot fi acceptate.

De ce a numit AUR partid extemist​

“În fruntea acelor manifestații au fost liderii acestui partid, iar mesajele liderilor sunt din această zonă de extremă în care ni se explică hilar, ne explica domnul Simion că oamenii se îmbolnăvesc dacă stau în casă. Legătură cu știința, cu realitatea medicală, cu ce spun experții nu doar în România, pe tot globul, că distanțarea socială, limitarea interacțiunii sunt singurele căi prin care, până la vaccinare, reușim să ne protejăm de virus. Avem această pseudo-știință a știrilor false în care ni se explică că ne îmbolnăvim dacă stăm acasă.”, a adăugat liderul USR.