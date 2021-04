NATO trebuie să se întărească din punct de vedere politic și militar, iar contribuțiile României, Turciei și Poloniei, în această regiune, sunt esențiale. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat că summitul NATO din acest an reprezintă o etapă importantă în evoluţia Alianţei. În acest context, Aurescu a precizat că rămân esențiale contribuţiile operaţionale şi conceptuale ale României, Poloniei şi Turciei la acţiunea NATO în regiune.

Bogdan Aurescu a făcut aceste declarații în contextul Reuniunii Trilaterale pe teme de securitate dintre România, Polonia și Turcia.

„Ne-am concentrat în timpul discuţiilor pe agenda aliată, am abordat evoluţiile foarte importante la nivelul NATO precum şi cele care vor mai avea loc în acest an. Din această perspectivă contribuţiile operaţionale şi conceptuale ale României, Poloniei şi Turciei la acţiunea NATO în regiune sunt şi rămân esenţiale.

Am avut discuţii foarte consistente, am trecut în revistă rezultatele principalelor evoluţii la nivel NATO, reuniunile ministeriale recente, am discutat despre acţiuni de follow-up la acestea, am abordat pregătirea summitului NATO din acest an de pe 14 iunie, care ne va permite să reconfirmăm unitatea şi solidaritatea aliate şi mai ales să consolidăm o relaţia transatlantică puternică, aceasta fiind fundamentul securităţii euro-atlantice”, a afirmat Bogdan Aurescu.