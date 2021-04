Este vorba despre un proiect cultural, dedicat artelor vizuale moderne. Mai concret, în cadrul acestui proiect ar urma să fie prezentate opere de artă și sculptură realizate cu instalații luminoase independente.

Procurorii anticorupție au solicitat toate actele care au stat la baza aprobării acestui proiect, care a și fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 2, la data de 25 februarie 2021. Potrivit justnews.ro, proiectul a fost inițiat de actualul viceprimar al Sectorului 2, USR-ista Elena Chirilă.

Valoare totală a proiectului este de 322.000 de lei, din care, Consiliul Local al Sectorului 2 va suporta suma de 130.000 de lei. Pentru restul de 192.000 de lei, suma urmează să fie acoperită de fundația care va organiza acest proiect și anume Fundația Daisler, patronată de un fost jurnalist clujean Andi Daiszler.

Potrivit sursei citate, DNA investighează în acest moment dacă între Daisler Print House SRL și USR au existat în timpul campaniei electorale, anumite relații de afaceri.

Și de la Cluj a primit 40.000 de lei

Pe aceeași rețetă, Consiliul Local Cluj Napoca a aprobat în 2020, alocarea către Fundația Daisler a sumei de 40.000 de lei.

„Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului „Strada Potaissa”, sub condiția desfășurării activităților/evenimentelor la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative”.

Prezentarea acestui proiect este făcută pe o pagină a USR Cluj. Programul a inclus workshop-uri speciale pentru pasionații de plante și flori, îndrăgitul schimb de plante, statui vivante și tineri artiști care își vor expune talentele în strada devenită o scenă nonconformistă.

Ce spune coordonatorul Fundației Daisler

Fostul jurnalist clujean, acum om de afaceri, a declarat pentru Evenimentul Zilei că interesul procurorilor DNA pentru proiectul de la Sectorul 2, vine ca urmare a unei plângeri depuse de o anumită persoană.

„Primăria Sectorului ne-a propus pentru anul ăsta să facem Lights On, pe care noi l-am făcut și în alte orașe. Ei ne-au contactat pe noi. Noi am trimis o estimare de buget și am înțeles că au verificat documentele și că totul e ok”, a spus Andi Daiszler.

Fostul jurnalist a declarat că a tipărit afișe pentru USR, dar în cantități mici.

„Am tipărit pentru USR afișe electorale. Nu am avut niciun contract major nici cu USR, PNL sau PSD. Am tipărit afișe electorale, de ordinul sutelor de bucăți. Toate chestiile astea sunt ultra publice. Chiar mă culc liniștit, nu sunt dator la nimeni. Toate evenimentele sunt făcute de noi și nu datorăm la nimeni nimic”, a declarat Andi Daiszler (foto).