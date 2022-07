George Buhnici și-a găsit apărători fanatici în USR: „Vouă să vă fie rușine, nu lui!” Criticii au fost desființați

Un consilier local USR s-a poziționat în apărarea lui George Buhnici, susținând că acesta a avut dreptate când a insultat femeile mai plinuțe sau cu vergeturi. Consilierul local a postat un comentariu în spațiul online în care le-a transmis celor care l-au contestat pe George Buhnici să le fie rușine.

George Buhnici, cel care zilele trecute insulta femeile plinuțe și cu vergeturi, care merg la plajă în loc să tragă la sală, și-a găsit apărători acolo unde nu se aștepta. În partidul USR. Mai exact la un consilier local dintr-o comună din județul Iași.

Constantin Chiperi, consilier local USR, în comuna Ceplenița din județul Iași, i-a luat apărarea lui Geoege Buhnici, după ce acesta și-a cerut scuze pentru afirmațiile scandaloase. USR-istul a lăsat un comentariu în mediul online, în care s-a arătat de acord cu afirmațiile lui Buhnici și, mai mult, a spus că acesta nu are motive să-și ceară scuze. Dimpotrivă a afirmat consilierul local, cei care l-au acuzat trebuie să o facă.

„Eu nu văd pentru ce și-a cerut scuze, pentru că suntem aproape o țară de umflați, umflate, aproape o nație de nesătui și care arătăm așa cum merităm? Mâncați toate rahaturile din comerț că o mâncare acasă nu știți să o mai faceți, sau puțiți a ceapă, atârnă slănina pe voi și dacă vă spune cineva săriți pe el, vouă să vă fie rușine, nu lui!”, a comentat consilierul local USR pe Facebook.

Sursa foto. Facebook

Buhnici și-a turnat cenușă în cap

La două săptămâni după ce afirmat că femeile plinuțe și cu vergeturi ar trebui să meargă la sală, iar nu la plajă, George Buhnici a considerat că a venit momentul să-și ceară scuze. A făcut-o după ce mai multe companii cu care avea încheiate contracte de promovare au ales să renunțe la serviciile sale. În cele din urmă și-a cerut scuze, într-un video pe YouTube.

„(…) Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am «reușit» să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc – dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public. Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune, i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe”, a afirmat, printre altele, George Buhnici, conform Romania TV.

Ce spunea despre femeile care merg la mare

Cu aproximativ două săptămâni în urmă, mult mai dezinhibat, el profera o serie de insulte la adresa femeilor care alegeau să meargă la plajă.

„Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”, a spus Buhnici într-un interviu pentru Antena Stars.