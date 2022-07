Elevă din Iași, bătută crunt în plină stradă. Răzbunarea a fost pusă la cale de mai mulți colegi. Video

O elevă de 16 ani din Iași a fost bătută cu sălbăticie de o altă elevă, tot de 16 ani. Mai grav este că planul a fost pus la punct de mai mulți tineri, după ce o adolescentă a vrut să se răzbune pe victimă. Motivul este unul cât se poate de stupid. Elena fusese mutată în bancă cu un băiat pe care o altă fată din clasă îl plăcea. Nu a cerut ea acest lucru, a fost decizia profesorilor.

Răzbunare violentă

Fata geloasă a interpretat situația cu totul altfel și a pus la cale o răzbunare. A convins un alt băiat să o invite pe Elena în oraș și a convins o tânără cu un fizic masiv, portar de handbal la echipal iceului, să o agreseze pe Elena. Totul a fost și filmat, iar imaginile sunt șocante. Se vede clar cum victima este lovită cu sălbăticie, deși era căzută la pământ.

„A fost mutat în bancă de către dirigintă, nu a fost ceva ce fiica mea și-a dorit, ea voia să stea cu o colegă și prietenă de-a ei. Dar acea fată, Alexia, a interpretat totul cu gelozie și a pus la cale o răzbunare.

Nu i-am îngăduit niciodată copilului nostru să iasă în lume. Am crescut copiii într-un anumit mod, cu respect și bun simț. Elena studiază 5-6 ore/zi la pian, are alte preocupări decât generația ei. Faptul că i-am dat voie la Palas în ziua aceea mă apasă pe mine, mă simt vinovat. Noi am trimis-o acolo“, a povestit Paul I, tatăl fetei, care este preot.

Probleme la purtare

Adolescenta agresoare are se pare probleme de comportament. Pe primul semestru al anului școlar încheiat a avut nota 4.00 la purtare, iar pe al doilea nota 8.00.

„Este portarul titular al echipei de handbal. Este o fată venită la noi din clasa a șasea, are un fizic impresionant pentru vârsta ei, este un sportiv foarte bun. Mi-a trimis filmul directorul liceului, am fost stupefiat. Fără discuție, este vorba despre eleva noastră. Nu mi-am imaginat că poate lovi în acest fel, atât de brutal. Mai mult, nu este fair play să lovești pe cineva la pământ. Am informat mama fetei, știe despre filmare, spune că a luat deja măsuri”, a explicat Daniel Pădurariu, dirigintele elevei, potrivit reporteris.ro.

Ancheta poliției

Atacul a avut loc în 11 iulie, dar Elena este încă în stare de șoc. Nu vrea să mănânce și refuză să iasă din cameră. Părinții au apelat la ajutorul unui psiholog.

Potrivit medicilor, fata are nevoie de 28-30 de zile de îngrijiri medicale, are o mână ruptă și mai multe răni la nivelul feței. Părinții au depus plângere penală.

„În cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor care se impun“, a declarat Anca Vîjiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.