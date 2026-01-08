Social

Generații de medici și pacienți își iau rămas-bun de la Prof. Dan-Mircea Cheța, pionier al diabetologiei românești

Dan-Mircea Cheța. Sursa foto Societate-diabet.ro
Profesorul universitar doctor Dan-Mircea Cheța, fost președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, a murit la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și generații întregi de specialiști formați sub îndrumarea sa, a anunțat Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

A murit Dan-Mircea Cheța

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice a anunțat tragica veste: „Dumnezeu să îl odihnească în pace,” se arată într-un comunicat oficial.

Prof. univ. dr. Cheța a fost un clinician respectat și dascăl devotat, considerat un reper profesional pentru generațiile de medici din România. Din 1999, a fost profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, iar din 2007 a condus activitatea de cercetare-dezvoltare la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C. Paulescu”.

Pe parcursul carierei sale, a fost autor sau coautor a 18 cărți și a publicat peste 550 de lucrări și comunicate în reviste naționale și internaționale, contribuind decisiv la dezvoltarea diabetologiei și studiilor metabolice în România.

Recunoaștere și premii

Prof. Cheța a fost recunoscut cu numeroase premii pentru activitatea sa științifică, printre care:

  • Premiul „Victor Babeș” al Academiei Române, pentru rezultate în imunologia diabetului și tulburările metabolice;
  • Premiul „Ion Pavel” al Academiei de Științe Medicale din România;
  • Medalia „Nicolae Paulescu”, acordată în cadrul Congresului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

Mandatul său la conducerea Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (2003-2006) a fost marcat de consolidarea prestigiului specialității, promovarea dialogului științific și susținerea dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști.

Diabet

Diabet. Sursa foto Pixabay

Când va fi înmormântat Dan-Mircea Cheța

Familia a anunțat că trupul neînsuflețit va fi depus joi, 8 ianuarie, la Biserica Adormirea Maicii Domnului – Dichiu, pe Strada Icoanei nr. 72. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 10 ianuarie, la Cimitirul Reînvierea.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor, colaboratorilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să îl odihnească în pace,” a spus Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

