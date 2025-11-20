Sport

Generația de Aur a Turciei, peste Generația de Aur a României. Mondialul la care adversarii de la baraj au luat bronzul

Comentează știrea
Generația de Aur a Turciei, peste Generația de Aur a României. Mondialul la care adversarii de la baraj au luat bronzulsursa: fifa.com
Din cuprinsul articolului

Cea mai bună generație a fotbalului din Turcia, peste „Generația de Aur” a României. Comparând strict performanțele obținute la Campionatele Mondiale, turcii ne sunt superiori. Anul viitor, la data de 26 martie, cele două naționale vor lupta într-o singură manșă pentru calificarea în finala barajului de duce la World Cup 2026.

Turcia, bronz la Campionatul Mondial din 2002

România a atins cel  ai înalt nivel la competiția supremă a fotbalului, Campionatul Mondial, în 1994, în  SUA. Celebrul sfert de finală cu Suedia, pierdut la loviturile de departajare (2-2 și 5-4). Generația lui Hagi și Popescu a ratat atunci o semifinală istorică împotirva Braziliei, care avea să devină campioană mondială. A urmat o altă prezență, la Mondialul din Franța 1998 și o optime de finală pierdută contra Croației (scor 0-1). De atunci, „tricolorii” au ratat fiecare turneu final mondial.

Generația de Aur a Naționalei României de Fotbal

„Generația de Aur”. Sursa Foto: Facebook

România a fost prezentă la acest nivel în 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 și 1998. Turcia a ajuns la CM doar în 1954, atunci când nu a trecut de grupe. A doua oară, în 2002, la turneul găzduit de Japonia și Coreea de Sud. Atunci, cea mai bună generație a fotbalului turc a câștigat medalia de bronz.

Au jucat o semifinală cu Brazilia

Turcii au trecut de o grupă în care s-au mai aflat Brazilia (1-2), Costa Rica (1-1) și China (3-0). În „optimi”, succes cu Japonia (1-0), în sferturile de finală, o altă victorie, 1-0 contra Senegalului. Turcia a jucat contra Braziliei, în semifinale, cu perpectiva disputării finalei, dar au pierdut cu 1-0.

Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale
Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale

În finala mică, adversarii noștri din baraj au pus mâna pe bronz, după ce au învins Coreea de Sud, cu scorul de 3-1. Naționala era antrenată de Senol Gunes și era formată din nume grele, care se remarcaseră în ultimii ani la Galatasaray Istanbul: Hakan Sukur, Hasan Sas, Emre Belozoglu, Hakan Unsal sau Bulent Kormaz. Arif Erdem, Umit Davala sau Okan Buruk erau, de asemenea, nume cu rezonanță.

Și ei lipsesc de mulți ani de la World Cup

Dar, de atunci, turcii au dus-o din eșec în eșec în campaniile de calificare la Campionatul Mondial. Iar pentru a ajunge din nou la acest nivel trebuie să treacă de România și de câștigătoarea meciului dintre Slovacia - Kosovo.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:47 - Evenimentul Istoric a prezentat ultimii ani ai dictatorului Ceaușescu în fruntea României. Acum 36 ani, începea ultim...
18:41 - NASA se pronunță în sfârșit asupra originii „3I/ATLAS”, după zile întregi de speculații
18:34 - Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a demisionat, la câteva săptămâni după numirea în ...
18:21 - Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial
18:16 - Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Adela Dimitriade, premiată pentru realizarea primei embolizări arteria...
18:06 - Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale

HAI România!

De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină

Proiecte speciale