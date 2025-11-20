Generația de Aur a Turciei, peste Generația de Aur a României. Mondialul la care adversarii de la baraj au luat bronzul

Cea mai bună generație a fotbalului din Turcia, peste „Generația de Aur” a României. Comparând strict performanțele obținute la Campionatele Mondiale, turcii ne sunt superiori. Anul viitor, la data de 26 martie, cele două naționale vor lupta într-o singură manșă pentru calificarea în finala barajului de duce la World Cup 2026.

România a atins cel ai înalt nivel la competiția supremă a fotbalului, Campionatul Mondial, în 1994, în SUA. Celebrul sfert de finală cu Suedia, pierdut la loviturile de departajare (2-2 și 5-4). Generația lui Hagi și Popescu a ratat atunci o semifinală istorică împotirva Braziliei, care avea să devină campioană mondială. A urmat o altă prezență, la Mondialul din Franța 1998 și o optime de finală pierdută contra Croației (scor 0-1). De atunci, „tricolorii” au ratat fiecare turneu final mondial.

România a fost prezentă la acest nivel în 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 și 1998. Turcia a ajuns la CM doar în 1954, atunci când nu a trecut de grupe. A doua oară, în 2002, la turneul găzduit de Japonia și Coreea de Sud. Atunci, cea mai bună generație a fotbalului turc a câștigat medalia de bronz.

Turcii au trecut de o grupă în care s-au mai aflat Brazilia (1-2), Costa Rica (1-1) și China (3-0). În „optimi”, succes cu Japonia (1-0), în sferturile de finală, o altă victorie, 1-0 contra Senegalului. Turcia a jucat contra Braziliei, în semifinale, cu perpectiva disputării finalei, dar au pierdut cu 1-0.

În finala mică, adversarii noștri din baraj au pus mâna pe bronz, după ce au învins Coreea de Sud, cu scorul de 3-1. Naționala era antrenată de Senol Gunes și era formată din nume grele, care se remarcaseră în ultimii ani la Galatasaray Istanbul: Hakan Sukur, Hasan Sas, Emre Belozoglu, Hakan Unsal sau Bulent Kormaz. Arif Erdem, Umit Davala sau Okan Buruk erau, de asemenea, nume cu rezonanță.

Dar, de atunci, turcii au dus-o din eșec în eșec în campaniile de calificare la Campionatul Mondial. Iar pentru a ajunge din nou la acest nivel trebuie să treacă de România și de câștigătoarea meciului dintre Slovacia - Kosovo.