Generația de Aur a Turciei, peste Generația de Aur a României. Mondialul la care adversarii de la baraj au luat bronzul
- Nicolae Comănescu
- 20 noiembrie 2025, 17:53
Cea mai bună generație a fotbalului din Turcia, peste „Generația de Aur” a României. Comparând strict performanțele obținute la Campionatele Mondiale, turcii ne sunt superiori. Anul viitor, la data de 26 martie, cele două naționale vor lupta într-o singură manșă pentru calificarea în finala barajului de duce la World Cup 2026.
Turcia, bronz la Campionatul Mondial din 2002
România a atins cel ai înalt nivel la competiția supremă a fotbalului, Campionatul Mondial, în 1994, în SUA. Celebrul sfert de finală cu Suedia, pierdut la loviturile de departajare (2-2 și 5-4). Generația lui Hagi și Popescu a ratat atunci o semifinală istorică împotirva Braziliei, care avea să devină campioană mondială. A urmat o altă prezență, la Mondialul din Franța 1998 și o optime de finală pierdută contra Croației (scor 0-1). De atunci, „tricolorii” au ratat fiecare turneu final mondial.
România a fost prezentă la acest nivel în 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 și 1998. Turcia a ajuns la CM doar în 1954, atunci când nu a trecut de grupe. A doua oară, în 2002, la turneul găzduit de Japonia și Coreea de Sud. Atunci, cea mai bună generație a fotbalului turc a câștigat medalia de bronz.
Au jucat o semifinală cu Brazilia
Turcii au trecut de o grupă în care s-au mai aflat Brazilia (1-2), Costa Rica (1-1) și China (3-0). În „optimi”, succes cu Japonia (1-0), în sferturile de finală, o altă victorie, 1-0 contra Senegalului. Turcia a jucat contra Braziliei, în semifinale, cu perpectiva disputării finalei, dar au pierdut cu 1-0.
În finala mică, adversarii noștri din baraj au pus mâna pe bronz, după ce au învins Coreea de Sud, cu scorul de 3-1. Naționala era antrenată de Senol Gunes și era formată din nume grele, care se remarcaseră în ultimii ani la Galatasaray Istanbul: Hakan Sukur, Hasan Sas, Emre Belozoglu, Hakan Unsal sau Bulent Kormaz. Arif Erdem, Umit Davala sau Okan Buruk erau, de asemenea, nume cu rezonanță.
Și ei lipsesc de mulți ani de la World Cup
Dar, de atunci, turcii au dus-o din eșec în eșec în campaniile de calificare la Campionatul Mondial. Iar pentru a ajunge din nou la acest nivel trebuie să treacă de România și de câștigătoarea meciului dintre Slovacia - Kosovo.
