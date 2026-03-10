Generalul Dan Caine: Iranul nu este mai puternic decât estimările inițiale ale SUA

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al Statelor Unite, a declarat marți că Iranul continuă să se apere în conflictul aflat în desfășurare, însă capacitățile sale militare nu sunt mai mari decât cele anticipate de Washington, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Pentagon, în contextul în care armata americană se pregătește pentru cea mai intensă zi de atacuri împotriva Iranului de la începutul campaniei militare.

Potrivit oficialului american, evaluările realizate de Pentagon privind capacitățile militare iraniene rămân valabile, chiar dacă forțele iraniene continuă să răspundă militar în conflict.

„Cred că luptă și respect acest lucru, dar nu cred că sunt mai formidabili decât am crezut”, a declarat generalul Dan Caine în fața jurnaliștilor.

În timpul aceleiași conferințe de presă, generalul Caine a anunțat că Statele Unite desfășoară lovituri asupra unor nave iraniene implicate în operațiuni de amplasare a minelor maritime. Potrivit acestuia, astfel de acțiuni sunt considerate o amenințare pentru traficul naval din regiune.

Oficialul militar a precizat că Pentagonul analizează mai multe opțiuni în cazul în care armata americană ar primi misiunea de a escorta nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de energie.

În același context, generalul a oferit și date despre amploarea campaniei militare. Potrivit lui Caine, în primele zece zile ale operațiunii, armata americană a lovit mii de obiective.

„Statele Unite au desfășurat lovituri împotriva a peste 5.000 de ținte în primele 10 zile ale campaniei, inclusiv împotriva a peste 50 de nave navale”, a declarat acesta.

Conflictul militar a avut un impact direct asupra traficului maritim din Golful Persic. Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile de petrol și gaze naturale lichefiate, este practic blocată de mai bine de o săptămână.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul briefingului de la Pentagon, petrolierele nu au mai putut traversa zona în această perioadă. Situația a determinat mai mulți producători de petrol să oprească temporar extracția, în condițiile în care spațiile de stocare disponibile au început să se umple.

Strâmtoarea Ormuz este considerată un punct strategic pentru transportul energetic global, o parte semnificativă a exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu tranzitând această rută maritimă.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că armata americană urmează să desfășoare marți cea mai intensă zi de atacuri împotriva Iranului de la începutul conflictului.

„Statele Unite vor desfășura cea mai intensă zi de lovituri împotriva Iranului”, a spus oficialul.

Hegseth a reiterat că operațiunea militară nu este concepută ca un conflict de lungă durată și a precizat că decizia privind momentul încheierii campaniei va aparține președintelui american Donald Trump.

Cu o zi înainte, liderul de la Casa Albă a avertizat că Statele Unite ar putea escalada conflictul în cazul în care Iranul ar bloca transporturile de petrol din Orientul Mijlociu. În același timp, Trump a afirmat că se așteaptă ca războiul să se încheie într-un interval scurt.

Evoluțiile din regiune sunt urmărite atent la nivel internațional, în contextul în care securitatea transportului energetic și stabilitatea din Golful Persic au implicații pentru piețele globale.