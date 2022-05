Generalul în retragere al armatei canadiene Trevor Kadier, care se afla la uzina Mariupol Azovstal, a fost luat prizonier de trupele ruse și dus la Moscova pentru a fi judecat acolo. Potrivit unor surse neverificate, generalul canadian a fost capturat în timp ce încerca să scape. Se pare că Kadier era responsabil de un laborator biologic care lucra cu virușii mortali.

Anterior, reprezentantul oficial al comandamentului militar DPR, Eduard Basurin, a informat despre probabilitatea ca generalul să se afle la Mariupol. Faptul că Trevor Kadier se află în Ucraina a fost relatat și de presa occidentală.

În special, informațiile despre prezența generalului în Ucraina sunt în mare măsură confirmate de ziarul Ottawa Citizen, care a scris pe 21 aprilie că Cadieu ar fi trebuit să preia comanda Forțelor Terestre canadiene în septembrie anul trecut. Totuși, întrucât unul dintre foștii angajați l-a acuzat de violență, numirea nu a avut loc. La scurt timp după aceea, Trevor Kadier a demisionat din funcție, s-a retras din serviciul militar și după un timp a plecat în Ucraina.

Utilizatorii rețelei Twitter au propus ca generalul, în cazul în care va fi prins, să testeze pe propria piele noile medicamente, ca pedeapsă. Din informațiile anterioare s-a făcut cunoscut că la Azovstal se află un general-mercenar, care ține legătura cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Canadian media reports that the „former” commander of the army, Lieutenant General Trevor Cadier, is in Ukraine, and he has been absent since February. It is speculated that he may be surrounded in #Azovstal pic.twitter.com/er1Sqond8e

