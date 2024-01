Gazeta Sporturilor l-a concediat pe comentatorul Andrei Niculescu

Andrei Niculescu a fost concediat la două luni după ce Gazeta Sporturilor și-a încetat apariția pe hârtie, după aproape 100 de ani. Decizia a fost luată de patronatul publicației, compania Ringier, fără să comunice acest lucru și redacției. Numărul din 1 noiembrie 2023 a fost ultimul care a mai apărut pe hârtie. Decizia de a închide ediția tipărită a venit la o lună de la îndepărtarea redactorul-șef Cătălin Țepelin.

Conducerea Ringier a transmis un e-mail angajaților GSP în care le-a transmis motivele închiderii ediției tipărite a publicației. Aceștia invocă motivele comerciale, declinul vânzărilor, dar și creșterea costurilor cu tiparul.

În urma plecării lui Cătălin Țepelin din funcția de redactor-șef al Gazetei Sporturilor și a lui Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial, conducerea redacției a fost schimbată. Valul de concedieri a produs și tragedii. Bogdan Stamatoiu, redactor-șef adjunct al publicației Gazeta Sporturilor, a intrat cu mașina într-un stâlp, în afara Capitalei. Prima ipoteză luată în calcul de polițiști este cea a tentativei de sinucidere.

Andrei Niculescu a postat pe pagina sa de Facebook, luni, 15 ianuarie, un comentariu în care a dezvăluit că a aflat vestea concedierii sale înainte de sărbători.

Jurnalistul mai scrie că nu cunoaște motivul concedierii sale, însă mai spune că nu este interesat. De altfel, Andrei Niculescu își exprimă recunoștința pentru colaborarea cu publicația Gazeta Sporturilor.

El adaugă că nu vrea să facă din concedierea sa un subiect de dezbatere în presă și nici în social media.

„N-a fost neapărat intenția mea să fac vreo discuție pe tema asta, că eu mai lipseam s-o fac după câte li s-au întâmplat unora de acolo, dar am primit mesaje care mă întrebau ce și cum și de ce nu mai apar texte de-ale mele, astfel că fac aici lămuririle necesare. Și pun punct …Am oprit comentariile fiindcă, așa cum am zis, n-a fost intenția mea să creez vreo dezbatere”.