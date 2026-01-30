Economie

Gazele s-ar putea ieftini. Ce facturi ar putea primi consumatorii în următoarele luni

Gazele s-ar putea ieftini. Ce facturi ar putea primi consumatorii în următoarele luni
Republica Moldova. Moldovenii ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale, după ce furnizorul național, compania Energocom, a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare privind examinarea și aprobarea noilor prețuri reglementate pentru anul 2026. Potrivit datelor prezentate, tariful pentru consumatorii casnici ar putea scădea cu aproximativ 1 leu și 50 de bani pentru un metru cub, ajungând la circa 15,3 lei, cu TVA inclus.

Solicitarea transmisă de Energocom vizează stabilirea prețurilor reglementate la gazele naturale în contextul obligației de serviciu public, responsabilitate pe care compania a preluat-o în luna septembrie 2025. În documentele depuse la ANRE, furnizorul propune un tarif de 14,2 lei pentru un metru cub de gaze naturale, fără TVA, comparativ cu tariful actual de 15,5 lei.

După aplicarea cotei TVA de 8%, consumatorii casnici ar urma să achite aproximativ 15,3 lei pentru un metru cub de gaze naturale, ceea ce ar însemna o reducere de circa 1,4 lei față de tariful actual.

Sursa foto: ANRE

Reducerea tarifelor a fost posibilă după aprobarea costurilor de bază

Deși autoritățile și experții din domeniul energetic au vorbit în repetate rânduri despre premisele unei eventuale ieftiniri a gazelor naturale, depunerea oficială a cererii de ajustare a tarifelor nu a fost posibilă până la aprobarea costurilor de bază ale furnizorului. Acest proces a fost finalizat abia la 27 ianuarie 2026, fapt care a permis Energocom să transmită solicitarea către ANRE.

Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a explicat anterior că Energocom este un furnizor relativ nou în ceea ce privește obligațiile de serviciu public, iar stabilirea tarifelor pentru companie presupune aprobarea tuturor indicatorilor economici și financiari de la zero.

„Având în vedere că Energocom este un furnizor nou, nu a avut anterior obligații de serviciu public sau, mai simplu spus, nu a fost reglementat pentru furnizarea gazelor naturale – pentru acesta se aprobă toți indicatorii și toate costurile de la zero”, a precizat Taran.

Potrivit acestuia, există premise reale pentru reducerea tarifului achitat de consumatori, însă valoarea finală va fi stabilită doar după examinarea detaliată a calculelor și a argumentelor economice prezentate de companie.

Sursa foto: ANRE

Costurile aprobate pentru Energocom, mai mici decât cele solicitate

Pentru anul 2026, ANRE a aprobat costuri de bază pentru Energocom în valoare totală de 73,3 milioane de lei. Suma este cu aproximativ 41 de milioane de lei mai mică decât nivelul costurilor solicitate inițial de furnizor, fapt care a contribuit la crearea premiselor pentru reducerea tarifelor finale la gazele naturale.

În prezent, consumatorii casnici din Republica Moldova achită 16,74 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Tariful a fost stabilit după majorarea de aproximativ 27% aplicată în decembrie 2024, în contextul fluctuațiilor de pe piața energetică regională și internațională.

Noile tarife propuse de Energocom vor intra în vigoare doar după aprobarea oficială a ANRE. Totodată, legislația în vigoare prevede că eventualele reduceri nu pot fi aplicate retroactiv

