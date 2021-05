Continuând să citeze articolul lui Stern, Smerconish a declarat: „Oamenii ar trebui să solicite prietenilor să fie vaccinați pentru a participa la grătare și la zilele de naștere pe care le găzduiesc – prietenii ar trebui să nu-i lase pe prietenii să răspândească COVID-19”.

CNN’s ⁦@smerconish⁩ says it’s time for people to “shun” friends and family who aren’t vaxxed pic.twitter.com/OfzuDhTbTq

