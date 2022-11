„Gata oricând! – Eroii de la Podul Jiului”, în cinematografe de Ziua Națională. Filmul, regizat de un ministru din Republica Moldova. Foto&Video

„Eroii de la podul Jiului” este prima parte din trilogia „Gata oricând!”, dedicată cercetașilor care au luptat în Primul Razboi Mondial. Filmul este clasificat cu audiență generală (AG). Pelicula a fost realizată cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei.

Filmul a avut premiera de gală vineri seara, la la Cineplexx Băneasa din Bucureşti, în prezenţa actorilor şi a echipei de producţie.

„În dimineața zilei de 14 octombrie 1916, când un tânăr cercetaș descoperă că temuta armată germană a ajuns nestingherită aproape de Târgu-Jiu, îl anunță în grabă pe comisarul orașului, Ioan Popilian, și împreuna cu câțiva polițiști și cercetași, ajutați de câțiva civili rămasi în orașul deja evacuat, luptă la Podul Jiului pentru a opri ocuparea orașului de inamic, până la sosirea armatei romane.

Ocuparea podului ar fi dus la ocuparea gării, lucru ce ar fi permis armatei germane să oprească retragerea armatei române. Un film după o întâmplare reală”, se precizează în sinopsisul peliculei.

Un film regizat de un ministru

Regia filmului, ce va fi disponibil public în cinematografe de Ziua Națională, este semnată de Sergiu Prodan şi Barbu Silviu Tripăduş, iar din distribuţie fac parte actorii Liviu Cheloiu, Emanuel Cercelaru, Robert Cercelaru, Cătălina Romaneţ, Daniel Nuţă.

„Regia şi imaginea au fost semnate de Sergiu Prodan, actualul ministru al Culturii din Republica Moldova. Nu era ministru atunci când l-am ales să colaboreze cu noi, am văzut filmul pe care l-a făcut acum vreo 10-15 ani, am zis când am văzut ce a făcut că el este alegerea pentru a face ‘Gata oricând!’, a acceptat, ne-am bucurat că a acceptat, după care a ajuns ministru fără să fi fost nicio legătură cu filmul”, a declarat Barbu Silviu Tripăduş, la finalul proiecţiei filmului.

„Dacă nu vrem să ştim cine ne-au fost bunicii şi străbunicii, nu avem nevoie de filme istorice. Dacă nu ne interesează ce au făcut acei oameni de ne-au lăsat nouă o ţară moştenire, nu avem nevoie de filme istorice. E foarte important. De ce? Pentru că în orice subiect de film istoric se află un sâmbure de mândrie naţională. Dacă este sădit când trebuie, va da roade”, a mai spus Barbu Silviu Tripăduş.

„În literatura română sunt foarte mulţi eroi necunoscuţi. Eu mi-aş dori să-i cunoaştem pe toţi sau să-i facem cunoscuţi pe toţi prin intermediul genului acesta de evenimente. Vorbim despre un eveniment în totalitate, pentru că, după Revoluţie, nu s-au mai făcut genul acesta de filme şi este bine-venit. Eu mi-aş dori ca acest film să fie vizionat foarte mult”, a declarat, citat de Agerpres, actorul Liviu Cheloiu, interpretul comisarului Ioan Popilian, care a mai spus că şi-ar dori ca, prin intermediul acestui film, publicul să ajungă să-i cunoască pe eroii de la Podul Jiului.

„A fost dragoste la prima vedere. Practic, m-am întâlnit cu copiii pe platoul de filmare, acolo i-am cunoscut. Am întrebat ce este cu copiii ăştia, de unde vin. Mi s-a spus că ei sunt din Târgu Jiu şi sunt şase fraţi, unul este plecat în Anglia şi îi hrăneşte pe ceilalţi cinci rămaşi acasă, cu mamă cu tot, şi ei sunt foarte talentaţi, joacă toţi în film. Aristică cu Grigore, fraţi de cruce în film, sunt fraţi adevăraţi în viaţa de zi cu zi. Copilul doctorului din film este, de asemenea, fratele lor şi mai este şi o fată care este sora lor. Mai este unul mai mic, dar este prea mic şi nu avea cum să joace. A fost ca o tabără, ca un campus”, a adăugat spus Liviu Cheloiu.