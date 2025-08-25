Monden Gala Salbek Opera Masterclass la Zilele Aradului







Din cuprinsul articolului Gala Salbek Opera Masterclass la Zilele Aradului

Zilele Aradului, ediția din acest an, s-au încheiat duminică 24 august în acorduri de operă, cu participarea celebrilor cântăreţi Anita Hartig, Ruxandra Donose și Ramón Vargas, care au avut ca invitați pe Leontina Vǎduva și pe cursantii Salbek Opera Masterclass, conform foodbiz.ro.

Tinerii artiști au cântat în Piața Centrală din Arad pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Arad, acompaniați de Orchestra Filarmonicii din Arad, dirijor David Crescenzi, lucrări celebre din repertoriul liric de Puccini, Verdi, Donizetti, Offenbach, J. Strauss şi nu numai.

Gala a marcat închiderea Salbek Opera Masterclass, ediția 2025, dar şi închiderea Zilelor Aradului 2025, fiind realizată în organizarea Primăriei Municipiului Arad, Centrului Municipal Arad şi Filarmonicii Arad.

În perioada 19-24 august 2025, maeștrii Ruxandra Donose, Ramón Vargas și Leontina Văduva au pregătit 23 de tineri din șase țări (Turcia, Columbia, Brazilia, Franța, Republica Moldova și România) care au participat la cea de-a treia ediție a International Salbek Opera Masterclass, singurul curs de măiestrie de acest fel din România, care se desfășoară pe Domeniul Castelului Salbek.

International Salbek Opera Festival este evenimentul anual principal organizat de Asociația Castel Salbek. Evenimentul creează o punte între artiști consacrați și tânăra generație, promovează muzica clasică și accesul la cultură și încurajează parteneriatele între instuțiile de acest fel din România și nu numai.

Sufletul și inițiatorii acestui Mare Eveniment sunt Ana Maria Mihăescu, Theodor Mihăescu și Teo Mihăescu.